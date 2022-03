Articolo Ecouter cet Articolo Ecouter cet

Flavien Enongoué, ambasciatore in Gabon Italiaeffetto di una visita à l’cadémie de langue Italian à Libreville ( Spazio Linguistico Michelangelo), sorellae nel quartiere Montagne Sainte. In linvitation de la responsive de la structure, Madame Charlène Scholastique SÉBA, l’Ambassadeur du Gabon en Italie été iféiféééé l his्totoireireर les les activ activ्ééé de c structure structure structure्े.

A Libreville, Lambassadeur du Gabon en Italie, Flavien Enongoué una visita l’cadamie de langue Italian Gabon. In questo corso, sarai informato da questi creatori attivi di questa struttura, oltre a un paio di account abbaglianti, milioni di duplicati nell’app e, soprattutto, nei mezzi di sussistenza e nel pubblico.

Lacadamie de langue italienne au Gabon, propone corsi di lingua e cultura italienne in immersione totale, pendente un ciclo di formazione di sei mois. Tutti gli apprendisti ob lobtention con Certificato di Lingua Italiana (CILS o CERT.IT), Collegati con Ministeri degli Affari Italiani Utrangers, e indispensabili per la maggior parte delle sollecitazioni nelle migliori Università, écoles in Italie.

Lambassadeur Flavien Enongoués il miglior rajoui da apparendre che questa accademia trasmette le convenzioni degli universals italians dont cello Rome 3. apprenants en pleine session de formation. Richieste di sensibilizzazione e incoraggiamenti per apprendere gli indirizzi del database delle scelte in italiano, Flavien Enongoué vive opportunisticamente briquete nello sviluppo della cultura della cooperazione, scientificamente e tecnicamente nella lingua, firma di L’Accali.sens en 2011 entrera en vigueur.

Hai tutto il puntatore: