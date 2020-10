Furto di divani: arresti nelle due Nocera e Roccapiemonte

Furto di divani da parte di un corriere. In manette insieme a tre complici di Nocera Superiore, Nocera Inferiore e di Roccapiemonte

Quattro arresti per furto di divani. Manette ai polsi per un corriere di Poggiomarino e per tre suoi complici di Nocera Superiore, Nocera Inferiore e Roccapiemonte.

I Carabinieri di Torre Annunziata hanno fermato un uomo di 45 anni, corriere per un noto marchio di arredamenti. L’uomo si era appropriato di un carico di divani, occultando la refurtiva in un capannone di Fisciano. Fondamentale per il 45enne l’aiuto di tre complici. Un 49enne di Nocera Superiore, un 53enne di Nocera Inferiore e un 52enne di Roccapiemonte.

I quattro avevano studiato dettagliatamente il colpo, riuscendo anche a reperire un magazzino in cui occultare tutta la refurtiva. I divani erano destinati a numerosi clienti. I Carabinieri hanno dunque “pizzicato” i quattro, riuscendo anche a individuare il capannone nel centro della Valle dell’Irno.

All’interno del magazzino i militari hanno recuperato divani per un valore di oltre 60.000 euro. Rinvenuta anche altra merce, la cui provenienza è in fase di verifica.

I quattro indagati sono stati arrestati per concorso in ricettazione e appropriazione indebita. Per tutti è stata convalidata la misura degli arresti domiciliari.