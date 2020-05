Furto all’associazione Irno Trek di Fisciano: “Atto vergognoso”

Rubati piante, vasi e un’opera di scultura vegetale

Fisciano. Il materiale è stato portato via, nei pressi della sede dell’associazione, nella frazione di Settefichi, in via Brodolini, durante la fine del periodo di quarantena.

Nei primi giorni di maggio i ladri hanno portato via 14 vasi contenenti alberi di noce comune e acero campestre.

Piante donate all’associazione, con sede, dall’azienda regionale Improsta di Eboli. Insieme agli alberi sono stati portati via 14 vasi e, come se non bastasse, è stata portata via anche una scultura vegetale.

Il materiale era posizionato all’esterno della sede, messa a disposizione del Comune di Fisciano, per abbellire la sede dell’associazione, posizionata ai piedi del Parco dei Monti Picentini.

“L’associazione Irno Trek ha in questi anni, commenta la presidente Emanuela Pedrosi, lavorato molto per abbellire la sede, punto di partenza e di ritrovo per gli stessi escursionisti. Ci sembra doveroso rendere noto a tutti questo vergognoso atto, in un periodo in cui tutti noi, per la tutela della salute della comunità, abbiamo ritenuto doveroso stare a casa”.

“I vasi come le piante – conclude Pedrosi – saranno serviti ad abbellire una singola casa, mentre noi puntavamo a rendere più vivibile e accogliente la nostra sede e lo spazio comune della frazione Settefichi. Ancora più assurdo il furto della scultura vegetale in salice, attualmente in fioritura”.