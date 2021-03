Furto al pub Clover di Nocera Inferiore: ladri in azione alle 7 del mattino

Furto al pub Clover in pieno centro a Nocera Inferiore. I ladri sono entrati in azione poco prima delle 7 di questa mattina

Intorno alle 7 di questa mattina ignoti hanno messo a segno un furto al pub Clover in pieno centro a Nocera Inferiore. I titolari hanno trovato aperta la porta d’ingresso del locale, allertando immediatamente i Carabinieri.

I militari hanno provveduto ad acquisire le immagini registrate dalle due telecamere di videosorveglianza poste all’esterno del locale, in via Arturo Petrosini. Secondo le registrazioni, il furto è avvenuto alle 6.43 di questa mattina.





I malviventi avevano tentato prima di aprire la porta laterale del locale, utilizzando un piede di porco. Fallito il primo tentativo, hanno provato con la porta principale, riuscendo a entrare nel pub e ad asportare la cassa.

Usciti, i ladri hanno prelevato il denaro e abbandonato la cassa sotto il porticato del palazzo di fronte, dandosi poi alla fuga.





Il dato che fa riflettere è che i malviventi siano riusciti ad agire indisturbati ben oltre l’alba, dunque in piena luce del giorno. Per giunta, in una zona centralissima di Nocera Inferiore: via Petrosini è infatti una parallela di via Barbarulo, arteria cittadina molto trafficata fin dalle prime ore del giorno essendo di collegamento con la Statale 18 e l’ingresso dell’autostrada A3 Napoli-Salerno.