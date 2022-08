‘Fuori contesto’: la principessa Delphine è sconvolta dopo aver rilasciato un’intervista a una rivista britannica

Brutta sorpresa per la principessa Delphine. Ha rilasciato la sua prima intervista alla stampa inglese… ma non è andata bene. Lo hanno evidenziato i nostri colleghi di SudPresse. La figlia di re Alberto non si aspettava le ripercussioni dell’articolo, che è stato pubblicato sulla rivista britannica “Taler” nella sua prossima edizione.

Se SudPress non riesce a leggere l’articolo, il Daily Mail può accedervi. Il rispettabile giornale dice che “Taller” avrebbe preso la frase di Delphine fuori contesto. “La principessa Delphine, la figlia innamorata del re Alberto II del Belgio, afferma che il pubblico ora “la sta paragonando alla principessa Diana” mentre si è rivoltato contro di lei durante la sua battaglia legale per essere riconosciuta come la figlia del re.Potresti leggere le colonne del Daily Mail?

Sulla sua pagina Facebook, Delphine si è espressa dicendo che si rammarica che le sue parole siano state travisate. “Preso fuori contesto, non mi paragonerò mai alla principessa Diana, che rispetto molto. Abbiamo storie molto diverse. Di certo non sarei chiamata la “Principessa di Cuori”, come sostiene ora la stampa.“, lei scrive.