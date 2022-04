Il n’est pas à la hauteur des attentes des agent, le pouvait-il d’ailleurs ?… Le plan santé au travail (PST) dans la fonction publique, in discussione depuis 2019 (en prolongement du rapport de la députée Charlotte Lecocq), est juste un recueil de recommandations, un guide de bonnes pratiques . Et poursuit Olivier Bouis, secrétaire général adjoint de la FGF-FO, il ne relève pas du droit positif. Oppure, lorsque l’on dispose de garanties inscrites dans du droit positif, c’est déjà difficile de les faire valoir, là…, cela procède de l’enfumage .

Le 14 marzo, quatre organizzazioni, rappresentanti, non FO, non chiudere la riunione conclusiva sur le PST présidee par la ministre. Pour Amélie de Montchalin, ce plan en cinq priorités – dont le sviluppo del dialogo sociale – tuta l’oggetto maggiore d’attrattiva della funzione pubblica e della fiducia degli agenti . Les quatre syndicats curriculum, eux : D’un accord-cadre, le PST est devenu une simple concertation, qui est loin d’être imposable aux Employeurs publics. Senza compter qu’aucun bilan de la situazione attuale de la santé au travail dans les trois versants de la funzione publique n’a été effectué, que le PST ne dresse aucun inventaire des risques professions nels et qu’aucun di luié éaire.

Nous richiede un changement sur le fond