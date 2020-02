Funerali Gioacchino Mollo, a Cava proclamato il lutto cittadino

Oggi pomeriggio i funerali del dottor Mollo a Torre Annunziata. A Cava il Sindaco proclama il lutto cittadino

Cava de’ Tirreni. Il Sindaco Vincenzo Servalli, in segno di cordoglio e partecipazione al dolore della Famiglia Mollo, in occasione dei funerali che si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15.30 presso la parrocchia Santissima Trinità di Torre Annunziata, ha proclamato il lutto cittadino per la tragica scomparsa del dr. Gioacchino, avvenuta il 6 febbraio scorso.

Con apposita ordinanza è stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nei balconi della sede del Palazzo Comunale e il divieto di svolgere attività ludiche o ricreative che contrastino con la proclamazione del lutto.

Inoltre, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e culturali, i concittadini tutti sono invitati ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione o comunque la limitazione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante le esequie.