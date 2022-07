Frederic Lopez ha fatto un forte ritorno sul piccolo schermo: “Questo ragazzo mi ha fatto girare il cervello”

Stavo bene a casa alle Cévennes, lontano da ogni agitazione mediatica, senza un’intervista anche se sono molto loquace, e non avevo intenzione di mostrare mai la mia faccia in TV. “ha subito affascinato il conduttore 55enne, che ha lasciato le onde radio nel 2018, per star della tv. Ma il presentatore Un incontro in una terra sconosciuta – che ha lasciato il posto a Rafael de Cassabia – tornerà già a metà ottobre con una nuova rivista, Domenica in campagna. Un programma che andrà in onda invece di Non vedo l’ora che arrivi domenica Scritto da Michel Drucker (lasciato in France 3), in cui riunirà personaggi di mondi diversi per discutere, chiacchierare e ridere in una casa lontana da tutto. piccolo concetto Bretelle inaspettate.

Riluttante a tornare, Frederic Lopez è stato finalmente convinto dalle parole di Anne Holmes, direttrice dei programmi di France Télévisions. “Mi hai decisoammette a Télé Star. È venuta prima a trovarmi, abbiamo chiacchierato, è stato molto bello ma le ho ripetuto, fin dall’inizio, che non valeva la pena insistere. Ma è tornata. Mi ha parlato dei miei valori e attraverso l’evocazione intergenerazionale di qualcosa, un valore ossessivo, mi ha toccato il cuore. In una domenica in campagna, sarà sincerità, umanità, autenticità e inclusione…” E la conclusione. “ J’Offerto di fare uno dei due, mi ha detto che sarebbe stato rifiutato. Ne ho parlato con la mia fedele squadra fin dall’inizio. Mi hanno detto che sono stati in grado di filmare due ore dello spettacolo due volte in 48 ore. Ho detto banca.