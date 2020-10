Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Nocera Superiore chiede conto al sindaco sulle carenze in organico di agenti e operai comunali.

Questione sicurezza e manutenzione sul territorio cittadino. Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Nocera Superiore ha presentato un’interrogazione a risposta scritta e orale sulle carenze di organico nel corpo di Polizia Locale e nel settore manutezione.

A sollevare il problema i consiglieri Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano e Carmine Amato. Sottolineano innanzitutto il ridimensionamento di oltre il 50% nella pianta organica, rispetto alle normative vigenti inerenti la dotazione minima obbligatoria. In particolare – si legge nella nota – la Legge Regionale n.12 del 13 Giugno 2003 prevede 30 unità per Comuni come Nocera Superiore.

L’organico invece è composto da un comandante, un vice, undici agenti full-time e due agenti part-time con contratto da 18 ore settimanali. Un totale di quindici addetti, dunque, tra i quali ce ne sono cinque che hanno limitazioni all’impiego in servizi esterni di vigilanza.

Un numero troppo esiguo, sottolineano i consiglieri di Fratelli d’Italia, tenendo anche conto che due delle dieci unità in servizio esterno sono presenti per soli tre giorni a settimana.

Pochi addetti in servizio al settore Manutenzione

Il gruppo consiliare ha sollevato dubbi anche sul numero di addetti alla manutenzione a disposizione dell’assessorato competente. Un organico sottodimensionato – scrivono Fabbricatore, Pagano e Amato -, rispetto alle reali esigenze della città.

Anche l’ex assessore Anna Battipaglia, nel corso della conferenza stampa successiva alla sua destituzione dall’incarico, sollevò lo stesso problema. Affermò di avere a disposizione pochi operai, costretti pure a lavorare oltre le competenze delle rispettive categorie.

Le rimostranze del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – continua la nota – fanno da megafono alle «esigenze che quotidianamente vengono segnalate, anche attraverso i social network, da solerti cittadini che chiedono interventi per risolvere situazioni di disagio».