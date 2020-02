Fratelli d’Italia, in 18 piazze per sostenere quattro proposte di legge

Quattro proposte di legge di iniziativa popolare. È quanto annunciato dalla leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in vista della raccolta firme organizzata in tutta Italia per il prossimo sabato 22 febbraio.

L’iniziativa riguarda quattro proposte di legge di iniziativa popolare in materia di elezione diretta del Capo dello Stato, abolizione dei Senatori a vita, tetto alle tasse previsto in Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano rispetto a quello europeo.

Sabato 22 febbraio saranno allestiti punti di raccolta firme nei seguenti comuni della Provincia di Salerno, a cui prenderanno parte dirigenti di partito e amministratori locali:

– Salerno, via Lungomare Trieste Salerno, dalle 9:30 alle ore 18:00

– Cava de’ Tirreni, Corso Umberto I n. 331 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 pomeriggio e dalle ore 17:30 alle ore 20:30

– Battipaglia, via Italia angolo via Gramsci, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

– Scafati, Piazza Madonna dei Bagni dalle ore 16.00 alle ore 19.00

– Eboli viale Amendola dalle ore 10:00 alle ore 13:00

– Angri, Piazza Doria, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

– Nocera Superiore, corso Matteotti n. 62, dalle ore 10:00 alle 13:00

– Capaccio Paestum, sede Fdi, in via Magna Grecia dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15.30 alle 18:00

– Agropoli, Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 10:00 alle ore 19:00

– Giffoni Valle Piana, via Angelo Russomando, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

– Contursi Terme, piazza Garibaldi, dalle ore 10:00 alle ore 13:00

– Vallo della Lucania, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Piazza Vittorio Emanuele

– Vietri sul Mare, piazza Matteotti, dalle ore 10:00 alle 13:00

– San Cipriano Picentino, piazza A. Moro (località Pezzano), dalle ore 09:00 alle ore 13:00

– Santa Marina, presso la Villa Comunale Policastro Bussentino dalle ore 10:00 alle ore 13:00

– Perdifumo, dalle ore 17:00 alle ore18:00 località San Pietro e dalle ore 18:30 alle ore 19:30 in Via Provinciale, 39.

– Sessa Cilento, piazza Gerardo Vitale San Mango dalle ore 17:00 alle ore 19:00

– Stella Cilento Via Cavour SP 7 dalle ore 17:00 alle ore 19:00