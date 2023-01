Francia: uno studente scopre qualcosa di sinistro in un ospedale abbandonato

In Francia, uno studente appassionato di orbex scopre ossa umane in un istituto scientifico abbandonato.

dall’editore

MLe scoperte di Akbar, in Francia, a Limeil-Brévannes (Val-de-Marne): Ben, studente inglese e amante dell’esplorazione urbana (urbex), trova organi umani in un laboratorio abbandonato.

secondo Voce del Nord, l’ex ospedale Emile-Roux, chiuso dieci anni fa, ha riservato sordide sorprese a questo giovane laureando. Ben, un fan di Urbex, è stato sorpreso di scoprire un cervello, dei polmoni… e persino un feto abbandonato. “Quando ho visto un cervello lasciato ad essiccare in questo modo nel seminterrato dell’obitorio, sono rimasto scioccato. Non mi ero mai imbattuto in qualcosa di simile, nei miei quattro anni di lavoro all’urbex”, dice. pariginoChi ha potuto visionare le immagini che questo giovane studente aveva fotografato.







Indignato, il professor Pierre Le Couse, filosofo ed etico dichiarò L parigino Che questa negligenza non rimanga impunita: «Credo che un’istituzione che lascia resti umani abbandonati e in tale stato di abbandono possa occuparsi di giustizia solo a un certo punto, vista la gravità delle responsabilità che comporta».



Da parte sua e rispondere a pariginoIl dipartimento delle comunicazioni degli Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor, direttore del luogo abbandonato, ha messo in dubbio la presenza di feti nel sito.