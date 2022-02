Des milliers d’opposants au pass vaccinal venus en convois de toute la France, et qui ont campé aux portes de la capitale, reprenaient la route samedi matin pour entrer dans Paris et manifester malgré l’interdiction par la prefecture de police, déterminée àêp tout blocco.

Les voitures, camping-cars et camionnettes partis de Nice, Lille, Strasburgo, Vimy (Pas-de-Calais) ou Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) se sont remis en mouvement samedi matin, après s’être arrêtés la veille non lo de Parigi.

Plusieurs centaines de véhicules avaient rejoint le périphérique vers 10H00, où les policiers procédaient à des verbalisations pour “partecipation à una manifestazione non-autorisée”, selon la préfecture de police de Paris mat, qui a comptabilitéliee. 151 de PVéin

Selon des message consultés par l’AFP, somes convoyeurs veulent devenir “une masse de véhicules impossibili à contenere par les force de l’ordre à moins que ces dernières ne bloquent elles-mêmes les axis principaux de la capitale”.

« De fait, face à plusieurs milliers de véhicules capaci d’être à l’arrêt comme en mouvement, quelques dizaines de dépanneuses ne pourraient pas faire grand-chose», poursuit l’un des messages.

Près de 7.200 policiers et gendarmes ont été déployés «per fare il rispetto delle interdizioni de convois de véhicules», selon la PP.

Le prefet de police Didier Lallement a « créé un certo nome di fourrières provisoires qui (…) permettront avec plusieurs dizaines de véhicules de remorquage de mettre fin à tout blocage », at-il déclaré. Des blindés de la gendarmerie ont aussi eté déployés dans la capitale, una prima depuis les manifestazioni des “gilets jaunes” fin 2018.

Il ministro del Premier Jean Castex a promis d’être inflexible face au mouvement. « S’ils bloquent la circolazione ou s’ils tentent de bloquer la capitale, il faut être très ferme », at-il insisté sur France 2.

«Ampiezza fenomenale»

Dans l’un des convois en approche de Paris, la nervosité montait alors que les premières interpellations étaient signalées sur le périphérique. Les consignes étaient dispersées, attraverso le applicazioni utilisées pour communiquer, selon une journale de l’AFP.

Rejoindre l’Arc de Triomphe ? “C’est pas mal ça ressemble bien à Ottawa si on y arrive”, lance depuis sa camionnette, Cédric, 42 ans venu de Vandée avec trois camarades “gilets jaunes”.

A un point de ralliement en pleine forêt de Fontainebleau, une quarantaine de véhicules étaient arrivés vers 9H00, dans le calme, avec une presence policière discrète, a constaté une autre giornalista dell’AFP.

« Nous sommes tous collectment fatigués par ce que nous vivons depuis deux ans », un déclaré vendrdi le président Emmanuel Macron dans un entretien au quotidien Ouest-France.

« Cette fatica s’exprime de plusieurs manières : par du désarroi chez les uns, de la dépression chez d’autres. On voit une souffrance mentale très forte, chez nos jeunes et moins jeunes. Et parfois, cette fatica se traduit aussi par de la colère. Je l’entends et la rispetto».

« Mais », at-il ajouté, « j’en appelle au plus grand calme ».

La polizia dispone di una stima venduta a 3.300 il numero di veicoli coinvolti nei trasporti. C’est une action «d’une ampleur phénoménale», a dit à l’AFP un coordinatour du mouvement.

L’interdiction de rassemblement des convois a été maintenue vendridi soir par le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté deux reours.

« C’est une trahison. Les fondements de l’arrêté ne sont pas rispettoueux de la loi, de la liberté de manifester », un réagi la militante anti-vaccin et « gilet jaune » Sophie Tissier.

« Convergenza europea »

«Le droit de manifester et d’avoir une opinion sont un droit constitutionnellement garanti dans notre République et dans notre démocratie. Le droit de bloquer les autres ou d’empêcher d’aller et venir ne l’est pas », un répondu Jean Castex.

A deux mois de l’élection présidentelle, les manifestants exigent le retrait du pass vaccinal et défendent des revendications sur le pouvoir d’achat o le coût de l’energie.

Le gouvernement affermano l’ambiente per il fin mars o il debutto avril la levée du pass vaccinal et compte supprimer dès le 28 février le port du masque obligatoire dans les lieux où le pass est exigé.

Alcuni partecipanti espèrent grossir samedi les rangs des corteges contre le pass vaccinal organisés chaque semaine. Quatre cortisés ont été autorisés ce samedi.

« C’est important de ne pas déranger les autres users, de garder la people de notre côté, comme au Canada », un lance Robin, depuis un parking à Illkirch-Graffenstaden, en banlieue de Strasbourg.