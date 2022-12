Francia: Due bambini morti trovati in un frigorifero

Una persona è stata arrestata.







Associato AFP

Inserito il 1/12/2022 alle 21:31 Tempo di lettura: 2 minuti



IlI corpi congelati di due bambini sono stati trovati giovedì in un congelatore, nel comune di Bedouin, nel dipartimento di Vaucluse (Francia meridionale), “nella casa di una donna” che rimane sotto custodia della polizia, ha detto il pubblico ministero della Repubblica. . Carpentras, Helen Morg, AFP.







«Il fascicolo inizia e i fatti sono di natura penale», ha detto il giudice, spiegando che la scoperta è avvenuta in mattinata, dopo una «convocazione di terzi» della gendarmeria. La donna arrestata sul posto, una madre di 41 anni che vive in questo paese ai piedi del monte Ventoux, è in custodia della polizia dalle 11 del mattino.

In questa fase delle indagini, è impossibile determinare l’età o il sesso dei bambini trovati congelati, così come i loro possibili collegamenti tra loro o la donna in custodia di polizia.

“È difficile in questa fase fornire dettagli”, ha sottolineato la signora Morg, aggiungendo che sono stati prelevati “campioni” per saperne di più sui due bambini. “L’autopsia ci dirà di più”, ha aggiunto il procuratore, osservando che potrebbe essere eseguita solo entro “un certo periodo di tempo”, “perché ogni precauzione è stata presa per preservare tutte le prove scientifiche”.

L’indagine è stata affidata alla Brigata Gendarmeria di Carpentras. L’accusa non ha specificato il legame tra la persona che ha chiamato la gendarmeria e la donna detenuta.