Francese a pranzo, italiano la sera condiviso da due ristoratori a Rennes

È molto difficile trovare un posto dove aprire un’attività in centro città e gli affitti sono costosi. A Rennes, due ristoranti hanno condiviso l’alloggio. 43 rue de Dinan, vicino a Place Sainte-Anne a Rennes Troverai due ristoranti. Il martedì, mercoledì e giovedì avremo francese a pranzo e italiano la sera.

Stessi fornitori e affitto condiviso

Sono le 15:00 Fidanzato fidanzata, Un ristorante di cucina francese. Cessazione del servizio per Aurore Erceau. “Ho pulito tutto sui tavoli, filmato tutto in cucina e l’ho messo in frigo. Gli ordini per domani sono stati fatti e la lavastoviglie è vuota!” Il ristorante divenne poi Paola Gaza per la cucina italiana: Prende il controllo del metodo di Cécile Lefèvre. “Adesso vado in cucina. In soggiorno ho messo un comò, tovaglia e tovaglioli.”

Situato in 43 rue de Dinan a Rennes, il ristorante è in vendita. © Radio Francia

– Massimo Glorioso

Prima di creare questo doppio ristorante lo scorso novembre, Aror Ercio chiudeva sempre la sua compagnia la sera. La Renaise lavora da sola da quasi dieci anni. “Mi dà agilità. Possiamo scambiare idee e sostenerci a vicenda. Fa bene alla rassicurazione!” Gennaio è stato un mese difficile a causa del telelavoro e dell’onda Omigron. Questi due amici di vecchia data condividono lo stesso fornitore, ma anche l’affitto e le tasse. “Abbiamo bisogno dell’approvazione del proprietario, e poi siamo incaricati di fornire i locali”.Ha ricordato Cécile Lefèvre, di nuovo nella ristorazione dopo un intervallo di dieci anni.

Mentre prepara il servizio serale, Cécile Lefèvre prepara le tovaglie e le bottiglie di vino italiano. © Radio Francia

– Massimo Glorioso

I mangiatori di pranzo erano ammessiConferma la base clienti per il servizio serale. “Ci sono menu al banco e molti clienti fanno domande. Trovano il concetto molto interessante e vengono a cena”., spiega Aurore Erceau. Entrambi i restauratori sottolineano l’importanza di conoscere bene il proprio partner prima di iniziare.