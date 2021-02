Saggese: “Tutti hanno un sogno nel cassetto, io spero di realizzarne molti”.

Siamo andati a conoscere la realtà della Saggese Editori una fervente avventura editoriale, pronta a scoprire nuovi talenti e a crescere.

“Il tutto è inziato grazie alla mia forte passione per la letteratura. Ho sempre amato scrivere, infatti avevo il desiderio di pubblicare un libro. Ma poi ho pensato, perché non produrli? .” Queste sono le parole di Francesco Saggese, giovane imprenditore salernitano, che circa un anno fa ha deciso di dare vita alla sua casa editrice. Con decisione e coraggio, Saggese ha ben chiari gli obiettivi e dove vuole arrivare insieme ai suoi autori.

Anche se il momento non è dei migliori, nè per l’imprenditoria nè per il settore editoriale, Francesco Saggese persegue la sua idea iniziale: “Tutti hanno un sogno nel cassetto, così come un libro. Io spero di realizzarne tanti, perché non c’è cosa più bella che vedere la gioia negli occhi di chi finalmente tocca con mano il frutto del suo lavoro“.

Questo e tantissime novità Francesco le ha raccontate ai nostri microfoni. Guarda l’intervista integrale!