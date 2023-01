Francesca Bustin (Sicurezza di Stato) in “Soire”: “Spie russe, Parlamento europeo, criminalità organizzata… Il nostro ruolo è proteggere la democrazia”

Mentre il servizio di intelligence civile belga cambia, il suo capo, Francesca Busten, descrive in dettaglio le sue principali sfide. In particolare: un nuovo approccio alla criminalità organizzata. intervista evento.

Giornalista di servizio alla comunità

Scritto da Louis Colart e Christophe Clerics (“KNAK”)

Inserito il 01/12/2023 alle 17:30



DottFlusso di spruzzi e discorso ben preparato. Con una certa ansia, nomina Francesca Bustin (45) direttore generale Temporaneamente Sicurezza dello Stato maggio 2022, ricevuto da tempo Sera et al talento Per la prima intervista in carriera. La seconda donna nella storia a guidare il servizio conosce il mondo della sicurezza belga come chiunque altro, ha attraversato quasi tutte le istituzioni importanti. Francesca Postin passa dallo spionaggio russo allo scandalo che colpisce il Parlamento europeo, passando per la minaccia delle mafie della droga, con la disinvoltura di chi conosce i suoi fascicoli. Dichiara: “Nel 2023 la sicurezza ci sarà per i belgi”.

È questo il messaggio che vuoi mandare loro attraverso questa intervista?



