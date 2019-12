Frana Maiori: caos viabilità in Costiera, incontro in Prefettura

Frana sulla SS163, convocato d’urgenza un incontro in Prefettura su richiesta dei Sindaci

Stamane è stato convocato d’urgenza un incontro in Prefettura su richiesta dei Sindaci, presieduto dal Prefetto, per affrontare con tutti gli Enti a diverso titolo competenti le criticità alla mobilità in Costiera, lungo la SP2 e la SP 366 “Agerolina”, dovute alla frana che di recente ha interessato la SS163 nel comune di Maiori, interrompendo di fatto la percorribilità della predetta arteria.

La Regione Campania e il comune di Maiori, attraverso una ditta specializzata, stanno intervenendo per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento franoso e la più rapida ripresa della circolazione che, purtroppo, non potrà avvenire a breve, attesa l’entità della situazione di dissesto idrogeologico del versante roccioso.

È stato avviato un percorso virtuoso tra gli enti presenti al tavolo – la Provincia, i comuni della Costiera, il comune di Corbara, i rappresentanti della SITA Sud e di TRAVELMAR – per agevolare la circolazione dei mezzi pubblici, sia attraverso le arterie provinciali che costituiscono l’unica alternativa via strada alla 163, nonché per rafforzare la mobilità via mare allo scopo di far fronte alle naturali richieste dei residenti e turisti.

Durante l’incontro è stato condiviso che le strade alternative dovranno, al momento, essere dedicate prioritariamente al trasporto pubblico delle persone, mentre, per quanto concerne il trasporto di merci, le aziende che riforniscono i comuni e le attività turistico-ricettive dovranno munirsi di mezzi di piccole dimensioni più compatibili alla situazione di dissesto stradale delle arterie alternative.

Nel contempo, la Provincia e i comuni di Maiori, Tramonti e Corbara hanno deciso di sottoscrivere un accordo per effettuare controlli congiunti sulle strade di accesso a tali arterie alternative, per attuare servizi specifici volti a garantire il rispetto dei limiti di circolazione disposti su dette arterie.

La SITA, dal canto suo, si è impegnata a potenziare già da domani le corse che passeranno attraverso l’unica arteria alternativa SP2 – il valico di Chiunzi e il comune di Corbara – nonché per collegare Salerno con Cetara e consentire l’interscambio via mare Cetara/Maiori e la successiva corsa da Maiori ad Amalfi, sia nei giorni feriali che nei festivi. A breve la società renderà pubblici gli orari delle corse.

La TRAVELMAR, per far fronte alle esigenze verificatesi, si è resa disponibile a istituire dei servizi straordinari di collegamento marittimo tra i porti di Maiori e Cetara (e viceversa), in coincidenza con le corse del servizio pubblico della SITA. Inoltre, la società ha dato la disponibilità ad anticipare già dal mese di gennaio alcuni collegamenti marittimi, previsti ordinariamente dal mese di marzo, qualora l’emergenza dovesse protrarsi nel tempo.