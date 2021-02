Frana ex SS18, Garofalo: “Casello autostradale aperto a fasce orarie”

Esenzione del pagamento del pedaggio presso il casello di Cava de’ Tirreni fino al 26 febbraio.

Cava de’ Tirreni. Nell’ambito della recente rimodulazione delle deleghe assessoriali all’assessore Antonella Garofalo è stata affidata la responsabilità del Bilancio e dell’Urbanistica, oltre a mantenere la delega ai Trasporti.

“Sono stata onorata di aver lavorato in questi mesi al fianco del corpo di Polizia locale, uomini e donne di straordinario spessore e capacità e allo stesso tempo ritengo un forte attestato di stima aver ricevuto dal sindaco Vincenzo Servalli le deleghe al Bilancio e all’Urbanistica, fondamentali in questo divenire politico e che prevedono grosse responsabilità e scadenze imminenti”.

“Entro marzo, infatti, c’è da presentare il Bilancio di previsione e per quanto riguarda l’urbanistica, con l’attuazione del PUC, c’è da portare avanti l’idea di Città in un grande piano di rigenerazione urbana”.

Sul fronte Trasporti, poi, il commento sui disagi per automobilisti e pendolari a due giorni dalla frana dell’ex SS 18, con la chiusura del tratto tra Vietri sul Mare e Salerno.

Esenzione del pagamento del pedaggio

A seguito dell’incontro con il Prefetto dei Sindaci di Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare, e della Costiera Amalfitana, tenutosi oggi, è stato stipulato un accordo tra il Comune di Cava de’ Tirreni (capofila) e Autostrade Meridionali Spa.

L’accordo: fino al 26 febbraio prossimo è stata stabilita l’esenzione del pagamento del pedaggio presso il casello di Cava de’ Tirreni, nei giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 10 per i veicoli in direzione sud (Salerno) e dalle ore 16 alle ore 18 per i veicoli provenienti in direzione nord (da Salerno e Vietri sul Mare).

L’accordo prevede una corresponsione da parte dei Comuni di un costo presuntivo di circa 20 mila euro che sarà ripartito tra i Comuni di Salerno, Provincia di Salerno, e i Comuni ci Cava de’ Tirreni, Vietri sul mare e della Costiera Amalfitana in base alla popolazione.

Leggi anche: Frana sulla SS 18, Strianese: “Entro 10 giorni il senso unico alternato”