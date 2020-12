Fra Pietro: “Il mistero del Natale non ha tempo e non ha orari”

“Siamo chiamati ad un Natale diverso, ma non meno sentito”

“Il mistero del Natale non ha tempo e non ha orari”, così fra Pietro Isacco, rettore del Convento di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni commenta ai nostri microfoni le nuove modalità che saranno riservate anche alle celebrazioni della notte di Natale in linea con le misure anti covid e il coprifuoco delle ore 22.00.

“Il nostro dovere di cristiani è anche quello di rispettare la legge ed è nostro dovere di celebranti quello di terminare le celebrazioni in tempo per mandare tutti a casa serenamente entro l’orario stabilito. In fondo – conclude – chi lo ha detto che Gesù è nato proprio alla mezzanotte. Quest’anno siamo chiamati ad un Natale diverso, ma non meno sentito”.