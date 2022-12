Fortnite si sta trasformando – Epic Games – Notizie

poche settimane fa Epic Games ha pubblicato il primo grande aggiornamento dell’Unreal Engine 5. Questa versione 5.1 ha aggiunto molte cose carine come il supporto per la trasparenza (tramite una maschera di opacità) per Nanite (la tecnologia che consente di visualizzare un miliardo di poligoni) e molti miglioramenti per Lumen, la tecnologia di illuminazione 5 di UE. Ricorda che con quest’ultima tutto è calcolato in tempo reale (luci, ombre, riflessi, ecc.) Tracciamento dei raggi. I calcoli vengono eseguiti dai core GPU “classici” (Software di tracciamento dei raggi) ma può essere trasferito a unità di ray tracing dedicate (Dispositivi di ray tracing).

Ma soprattutto, queste due tecnologie sono altamente ottimizzate per supportare 60 FPS su PS5 e Xbox Cherries. Se ti dico tutto questo, è per tutto Sono appena atterrato Sulle versioni PC, PS5 e Xbox Cherries di Fortnite. Anche se l’aspetto cartoon non rende necessariamente omaggio alla techno, il risultato è completamente folle e conferisce al gioco un aspetto naturale. È piuttosto avido, ma utilizzando la Super risoluzione temporale (FSR interno di Epic Games) otteniamo un frame rate perfettamente accettabile senza compromettere molto la qualità dell’immagine. Per inciso, questo rende Fornite il primo gioco UE 5 ad essere rilasciato, con The Matrix Awakens come demo tecnica. Questo promette per il futuro!