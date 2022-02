Fort Boyard: les tigres vont disparaître de l’émission, la production s’explique

Par AFP

Pubblico il 24/02/2022 alle 21:57 Tempi di lezione: 1 min



les tigres de Fort Boyard, jeu d’épreuves télévisé ultra-populaire sur France 2 et à l’étranger qui se déroule dans une forteresse de Charente-Maritime, vont prendre leur retraite, un annoncé’ jeté de production de production







Les deux tigres, Kashmir et Tosca, rispettiviment âgés de 5 et 11 ans, devraient pouvoir la passer en toute sérénité: “ALP et France Télévisions vont consacrer jusqu’à leur continue fin de vie, une somme (devoir) to remet permet les soins nécessaires et d’avoir une fin de vie dans le rispetto de la dignité animale qui nous est chère», précise Adventure Line Productions (ALP) dans un comunicato.

Elle ajoute en avoir discuté avec leur “éleveur-dresseur” qui continuera à s’occuper d’eux.

ALP, qui se dit “attentive au bien-être des tigres”, souligne qu’elle avait “déjà décidé, il ya deux ans”, de ne pas remplacer un troisième animal, utilisé dans le jeu, et parti la a lui retraite.

Ella giustifica la decisione per «l’evoluzione delle mentalità» dei telespettatori, al diapason della società, globale più preoccupato per il bien-être animal.

Le Parlement a adopté le 18 novembre une proposition de loi contre la maltraitance animale qui prévoit notamment l’interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques, delphinariums et autres parcs d’attraction, laissant cependant en suspensim le devenir.