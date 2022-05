Formula 1 | Wolff: Tutto è diventato più facile per Verstappen in questa stagione

Il campione del mondo Max Verstappen avrà una vita molto più facile quest’anno rispetto al 2021 secondo Toto Wolff, Mercedes F1 Principal.

Il leader austriaco, che ha visto l’olandese combattere duramente contro Lewis Hamilton la scorsa stagione, ritiene che il pilota della Red Bull abbia il miglior posto individuale nella stagione 2022, quando non era così l’anno scorso.

“L’anno scorso Max Verstappen guidava forte con un’auto di qualità inferiore ed è diventato il campione del mondo”, ha commentato il lupo.

“Ora ha una macchina migliore e tutto è diventato più facile per lui. È chiaro che sta lavorando”.

Dalla parte dei suoi piloti, alcuni come Ralf Schumacher o Jacques Villeneuve hanno stimato che Lewis Hamilton potrebbe perdere la pole position contro George Russell. Stiamo andando a cambiare la guardia?

“Non seguo i commenti di Ralph o Jack” Risposte del lupo.

“Ogni volta che sento una nota o due, non posso fare a meno di sorridere. George fa un buon lavoro, sì, ma è quello che ci aspettavamo da lui, ed è per questo che è su una Mercedes. All’interno del team, niente riflette quel rumore esterno , quei commenti sono fatti per la stampa.” Louis e George si spingono a vicenda, tutto qui.”

Mentre Verstappen cerca la terza vittoria consecutiva a Barcellona questo fine settimana, Wolff capisce fino a che punto la Mercedes F1 deve ancora arrivare per raggiungere Ferrari e Red Bull.

“Barcellona sarà interessante per noi perché ci siamo andati con una macchina veloce a febbraio. Vogliamo continuare a migliorare, forse potremo fare un altro passo. Ma dobbiamo essere realistici: siamo ancora solo terzi dietro Red Bull e Ferrari”.

La Mercedes F1 ha anche cercato di risparmiare peso con una vernice più leggera?

“Abbiamo già la vernice più leggera sul tabellone della nostra auto, ed è un dato di fatto. Ci stiamo esaminando da anni. Abbiamo pesato molte parti ma la vernice non è più un guadagno per l’asse per noi. A meno che tu non prenda tutto via!”