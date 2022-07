Formula 1: Vettel ha annunciato alla McLaren, l’Aston Martin rompe il silenzio

Formula 1

Inserito il 14 luglio 2022 alle 20:35 dalla redazione

Dopo aver suscitato polemiche dopo la sua frettolosa partenza dal briefing dei piloti al Gran Premio d’Austria, Sebastian Vettel, 35 anni, parla del suo futuro in Formula 1. Il quadruplo campione del mondo è stato annunciato da qualche settimana al fianco della McLaren. Ma nonostante i risultati poco brillanti, il pilota tedesco può ampliare la sua avventura in pista con il suo attuale team.

Le recenti notizie di Sebastian Vettel sono state segnate dal suo comportamento durante un briefing dei piloti che ho organizzato FIA prima di iniziare Gran Premio d’Austria. Infatti il ​​pilotaAston Martin Chiudi la porta a tutti in questo incontro. Interrogato sull’argomento, il principale interessato non ha voluto svilupparlo: “ Chiedi alla FIA fioreTedesco.

Vettel riceve una grossa multa

Dopo questo incidente, lui FIA Ha deciso di infliggergli una multa sospesa di 25.000 euro. Il pilota si è scusato con il direttore di gara Nils biancastro. Molti piloti hanno volato per aiutare Vettelcome sua guardia del corpo Mick Schumacher Il che determina che la rabbia del suo connazionale è stata alimentata da discussioni inutili. ” Ci siamo sentiti come se stessimo entrando in episodi con alcuni degli argomenti trattati, era semplicemente troppo lungo Il pilota della squadra australiana Haas identifica, Daniele Ricciardo Ha anche parlato dell’argomento, notando che la gara del weekend dei piloti è stata molto affollata. ” Penso che a volte, se procrastiniamo e ci allunghiamo senza una risposta definita, alcuni si dicano: devo andare “, È per spiegare.

Quale futuro per Vettel?

Il pilota tedesco sta vivendo una stagione molto complicata Aston Martin. Sebastian Vettel Quattordicesimo posto nella classifica piloti. Anche la sua squadra non ha un bell’aspetto, penultima nella classifica costruttori. Cosa mette in discussione il futuro del quadruplo iridato? Infatti il BBC informa che la stalla McLaren Esplorerà il percorso che porta a Sebastian Vettel per espellere a Daniele Ricardo Lottando in questa stagione. Ex pilota di Scuderia Puoi provare questa nuova sfida e riprendere posto Ricardo. Tuttavia, il capoAston Martin Non da questo punto di vista.

L’Aston Martin vuole mantenere