Formula 1 | Red Bull: Sul ghiaccio, Verstappen si è spaventato

Max Verstappen ha commesso un errore nella sezione veloce del Circuit de Mexico in EL1 e il pilota della Red Bull ha rivelato di aver perso il controllo per mancanza di controllo. Il campione del mondo è rimasto sorpreso dalle difficoltà di trattenerlo all’Autodromo Hermanos Rodriguez.

“Sì, avevo un po’ di paura, era come guidare sul ghiaccio, andavi a destra, a sinistra e poi c’è un momento in cui devi premere i freni per evitare di sbattere contro il muro” ha detto Verstappen.

“Per le gomme morbide andava bene, ma abbiamo corso solo una volta e nelle FP2 avevamo le gomme di prova. È un po’ più difficile e non è noto a tutti, come la scorsa settimana, ma è stato più difficile con le mescole dure .”

Il campione della sua città, Sergio Perez, è stato attento a non commettere errori e crede di aver mostrato un buon livello di prestazione: “Sì, è stata dura, è sempre in Messico con la quota. È facile sbagliare in queste circostanze”.

“In EL2 si trattava principalmente di Pirelli, abbiamo una buona base ma Ferrari e Mercedes sembravano forti, quindi sarà una dura battaglia in qualifica. Abbiamo preso subito il ritmo, domani dovrebbe andare liscio, ma bisogna sempre anticipare le cose.”

Il messicano capisce che dover dedicare un’intera sessione alle gomme fa perdere molto tempo di lavoro nel fine settimana: “È come perdere le FP2 perché siamo concentrati sulle gomme Pirelli, ma è così”.