Formula 1 | Red Bull annuncia la data di presentazione della RB18

Red Bull è la squadra per l’annotazione della data di presentazione per il 2022. La F1 dell’équipe autrichienne, con il pilota Max Verstappen et Sergio Pérez nel 2022, se montrera mercredi prochain, le 9 février à 17hça, heure

Comme à son habitude, Red Bull devrait surtout fournir des visuels 3D de la voiture et de la nouvelle livrée, car la monoplace sera surement encore en préparation en vue des premiers essais hivernaux de Barcelone.

La question est évidemment de savoir si nous verrons la version finale de la voiture, ou au moins quelque ha scelto qui s’en rapproche. Il sera égallement intéressant de voir la place des logos Honda, toujours presenta lors de la présentation du casque de Max Verstappen la semaine dernière, en dépit du départ du costruttore.

La Red Bull RB18 è stata pubblicata nel momento della prima Formule 1 2022 in être presentée, mais Haas F1 pourrait public des visuels de sa VF-21, Günther Steiner ayant déclaré que son équipe pourrait être la premontère à se .

Il ne resta que Haas et Williams F1 à ne pas avoir donné de date de présentation, et du côté de l’équipe de Grove, c’est le silence absolu à ce sujet.

Date delle presentazioni F1 2022

— 9 febbraio : Red Bull RB18 (fino alle 17)



— 10 febbraio : Aston Martin AMR22 (fino alle 15)



— 11 febbraio: McLaren MCL36 (fino alle 20:00)



— 14 febbraio : AlphaTauri AT03 (fino a 12h)



— 17 febbraio: Ferrari F1-75 (alle 14h)



— 18 febbraio: Mercedes W13



— 21 febbraio : Alpine A522



— 27 febbraio : Alfa Romeo C42 (livrea, a 9h)