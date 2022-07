Formula 1 | Pig: la F1 annuncia le modifiche per il 2023

La FIA e la Formula 1 hanno già stilato un elenco di modifiche per il 2023, nel tentativo di combattere focene e ondeggiamenti monoposto. Sono state prese molte decisioni tecniche per quanto riguarda i movimenti verticali delle vetture, nonché la rigidità del pavimento.

Dopo le discussioni con i team, in particolare attorno al Comitato Tecnico FIA, la F1 ha deciso di attenersi a quattro misure abbastanza leggere. In questo modo, la Formula 1 evita che i team debbano aumentare troppo le proprie spese di ricerca e sviluppo.

I bordi del solaio saranno rialzati di 25 mm, mentre verranno effettuati test più severi per l’affidabilità del pavimento. Le scanalature sotto il pavimento saranno rialzate per ridurre l’effetto di aspirazione sul binario e il nuovo sensore quantificherà meglio l’oscillazione aerodinamica.

La caccia al cinghiale era meno presente in molte razze, avendo raggiunto il picco a Baku. Ma la FIA preferisce agire per evitare di vederlo tornare più tardi, quando al Gran Premio del Belgio entrerà in vigore la direttiva tecnica F1 2022.

La Federazione promette anche una rapida conferma delle risoluzioni per il 2023: “Queste procedure saranno sottoposte a breve al World Motor Sports Council per la revisione e l’approvazione, poiché è essenziale per i team di Formula 1 disporre di regolamenti chiari per la progettazione delle loro vetture”.