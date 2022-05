Formula 1 | Non tutto è andato perso per Mercedes F1 e Hamilton in questa stagione

Desideroso di vincere un ottavo campionato del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton ha già annunciato che sta tracciando un limite sotto le sue possibilità di vincere in questa stagione poiché la Mercedes è coinvolta nei suoi problemi con la focena, anche se la squadra tedesca sembra aver fatto qualche progresso a Miami .

Il sette volte campione del mondo è attualmente settimo nel torneo con 28 punti. È a 21 punti dal compagno di squadra George Russell, e soprattutto a 58 punti dal leader della classifica Charles Leclerc. Stessa nota tra i costruttori: Mercedes è già vuota rispetto a Ferrari e Red Bull.

Ma per Norbert Haug, ex vicepresidente di Mercedes Motorsport, non ha ancora perso tutto nonostante un inizio di stagione difficile. Crede che il team tedesco possa ancora fornire mobili quest’anno grazie in particolare alla direzione di Toto Wolff.

“Sembra che la Mercedes abbia avuto qualcosa che non va con la nuova W13,” Hough ha detto.

“Quindi devi salvare ciò che può essere salvato. Non mi aspetto un successo immediato, ma non è nemmeno impossibile”.

“È molto importante, come capo, proteggere la tua squadra come un muro. È meglio discutere con calma con i membri, la stampa e i partner piuttosto che criticare la tua squadra”.

“Non dovresti puntare il dito contro nessuno, ma lavorare su ogni problema uno per uno.”