Formula 1 | Mercedes F1 spiega il suo approccio e i test a Miami

Come annunciato questa settimana, la Mercedes F1 sta esaminando una serie di direzioni diverse per cercare di risolvere i problemi di focena che sta avendo con la sua vettura del 2022 e utilizzerà alcuni aggiornamenti al Gran Premio di Miami questo fine settimana.

Il capo del team Toto Wolff ha affermato che l’obiettivo era trovare una soluzione a lungo termine piuttosto che una che danneggi le prestazioni e sono attualmente allo studio diverse strade.

“Stiamo cercando di trovare una soluzione che non riguardi solo la correzione del rimbalzo”, Spiega Wolf a Miami

“Perché puoi risolvere il problema dell’impatto con il suolo, rendendo il pavimento più rigido. Ma perderai carico aerodinamico cercando di rendere l’auto più stabile. Non è questa la direzione che prenderemo. Andiamo con le parti che abbiamo per questo fine settimana”.

“Purtroppo, senza fare prove speciali, ogni weekend di gara è un po’ un’esperienza dal vivo. Non puoi replicare i rimbalzi che vediamo in pista in una galleria del vento, quindi è proprio come ai bei vecchi tempi: un po’ di prove e errore. Cosa fanno questi pezzi in realtà? Questo è quello che scopriremo. “

“Stiamo guardando finora ad alcune direzioni in cui pensiamo che possano aiutarci a risolvere il problema a lungo termine senza perdere la resistenza alla compressione in termini di qualità e quantità”.

“Quindi ci saranno parti nell’auto questo fine settimana e pensiamo di poter migliorare la direzione per montarla. Ma non contare sulle grandi prestazioni dell’auto, non la apriremo da un fine settimana. Gara a gara !”