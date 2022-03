Formula 1 | Magnussen fait part de progrès ‘irréels’ chez Haas F1

Haas F1 a connu une métamorphose cet hiver avec une toute nouvelle monoplace, le premier nouveau châssis depuis plus de trois ans. L’équipe aussi registrata dalla partenza di Nikita Mazepin e il ritorno di Kevin Magnussen. Ce dernier est impressionné par il niveau apparent de l’équipe en ce début de saison.

“Je ne peux pas croire ce qui se passe. C’est trop cool, irréel. Je me sens vraiment chanceux” un déclaré Magnussen. “L’équipe sait qu’elle a travaillé très dur sur cette voiture. Ils ont changé d’orientation très tôt et ont en quelque sorte fait un sacrificio avec la voiture de l’année dernière et celle de 2020.”

“Il ya donc eu des momenti difficilis pour arriver à ce point ou nous avons une voiture plus forte maintenant, et c’est un soulagement d’être ici. Nous avons passé tous ces momenti difficilis avec une voiture que nous pions ne pasével.”

Le Danois a connu de bons essais libres à Bahreïn hier, et s’il ne veut pass se prononcer sur la hiérarchie, il confirme que sa monoplace est en form en ce début de saison, tant en rythme pur que rela sur les longs

“La voiture s’est sentie bien toute la journée à nouveau, comme la semaine dernière. En EL1, nous nous sommes concentrés un peu plus sur les réglages et les sensations de la course, et nous n’avons pas saggié de faire un chron .”

“En EL2, nous avons fait une simulation de qualifica, toujours sans y aller à fond. Mais cela semblait mieux sur les temps. Mais je pense que les longs relais sont vraiment incoraggianti. forti.”

Magnussen n’ose pas être trop optimiste sur la hiérarchie

Magnussen était place neuvième juste derrière Lewis Hamilton au classement des EL2 hier après-midi, mais il veut attendre les qualifiches et la course avant de se réjouir: “C’est très étrange. Nous verrons bien. Je ne peux pas dire que j’y crois donc je veux le voir avant d’y croire, dimanche.”

“A ce stade, j’ai toujours l’impression de ne pas savoir où en sont les autres, surtout quand on concerne le rythme des longs relais. Il ya beaucoup de hauts et de bas, mêmeron entre coéquipiers, dons bien nous. “

“Jusqu’à présent, nous nous sentons bien, nous sommes heureux et avec une bonne voiture. Mais j’ai assez d’expérience dans ce sport pour savoir qu’on ne peut pas en être sûr avant la fin de la saison, fait .”

“Nous n’avons fait que deux essais jusqu’à présent, donc nous verrons comment ça se passe pour le reste du week-end, mais c’est un bon début. Si la voiture est bonne en course, alors nous pourrons nous développer sur cette base. Notre objectif ou notre espoir était d’être dans les points.”