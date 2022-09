Formula 1 | La FIA dovrebbe dare più punti a IndyCar per una Superlicenza?

Allo stato attuale delle cose, e con l’eccezione di più serie EL1, è improbabile che Colton Herta raggiunga i 40 punti necessari per guadagnare la sua super licenza e possibilmente gareggiare in F1 il prossimo anno (in AlphaTauri?).

C’è da dire che in termini di scala punti, IndyCar guadagna meno della F2: 40 punti al primo posto in IndyCar, 30 al secondo, 20 al terzo in campionato, decimo al quarto e oltre 1 punto al decimo.

È troppo poco quando conosci il tuo livello IndyCar? Il caso di Herta ha almeno avuto il merito di accendere un dibattito sul ring.

Helmut Marko da allora ha confermato per la prima volta, questa mattina a Zandvoort, che puntava all’ingresso dell’americano in Formula 1 (in AlphaTauri, al posto di Pierre Gasly) e che avrebbe fatto di tutto per ottenere la sua super patente.

Il capo del team statunitense Haas Günther Steiner pensa che la F1 dovrebbe migliorare la gamma di IndyCar per attirare più piloti dagli Stati Uniti?

Possiamo discuterne se abbiamo bisogno di aggiustarlo. Non sono stato coinvolto nello sviluppo di queste regole, quindi non so su cosa si basassero, perché il sistema a punti sia stato scelto così com’è ora, non lo so e sono aperto alla discussione. »

“Non voglio sedermi qui e dire, oh, la gara IndyCar, sappiamo che è meglio di così. Non puoi confrontare troppo. Come ho detto prima, se vogliamo cambiare la regola, discutiamone e aggiustalo per il futuro se pensi che sia sbagliato, ma deve esserci un accordo tra le parti interessate. »

Frederic Vasseur Chi non era con l’eccezione di Hertaè aperto alla discussione anche sulla scala.

“Sì, ne abbiamo già discusso in passato, quando qualche anno fa abbiamo cambiato l’assegnazione dei punti in F3, GP3 e persino F2. Penso che il quadro generale del campionato sia sempre in evoluzione. Dobbiamo aggiustare il numero di punti per serie ora, per vedere se i primi cinque sono in F2 meglio dei primi cinque in IndyCar. »

“Non commenterò queste questioni… Abbiamo un sistema che ci permette di discutere se vogliamo un cambiamento o se qualcuno ha un suggerimento per cambiare l’assegnazione dei punti”.

“Ora è un’altra questione se assegnare punti diversi a IndyCar o F3 o F2 e non voglio nemmeno fare paragoni, perché è molto diverso di anno in anno”.

Vasseur rivelò anche di aver avviato colloqui preliminari con l’Hertha, ma la questione del primato aveva alienato l’Alfa Romeo…

Steiner, ad Haas, ha affrontato le stesse difficoltà con Nikita Mazepin, prima che il russo conquistasse finalmente la sua supremazia.

“ospitare” Il capo Haas conferma “Avevamo questa situazione nel 2020 con Nikita, quando parlavamo di… all’epoca, non era sicuro che sarebbe finito abbastanza bene in campionato, che avrebbe ottenuto abbastanza punti per la super licenza e non l’abbiamo fatto niente, gli abbiamo detto solo che se non prendi i punti, non puoi guidare in Formula 1. Non abbiamo fatto nient’altro, spettava a lui finire la gara nella posizione in cui ne avrebbe abbastanza punti Ha preso i punti e alla fine lo ha fatto”.

Seidl vuole migliorare IndyCar

Andreas Seidl, team principal della McLaren F1, che dà il suo vantaggio all’Hertha anche senza una quota di 40 punti, è logicamente favorevole a favorire maggiormente l’IndyCar in futuro.

“Sono molto favorevole a guardare questo e ad adattare il sistema, perché penso che il campionato IndyCar sia un campionato di altissima qualità e competitivo con i migliori piloti”.

“Quindi non c’è motivo per cui non possiamo assicurarci che i piloti in competizione non possano andare direttamente in Formula 1”.