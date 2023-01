Formula 1 | La FIA avvia il processo per i nuovi team in F1

La famiglia di Andretti sperava in qualche notizia dalla FIA prima di Natale, che sarebbe finalmente crollata dopo Capodanno, e la sera del 2 gennaio 2023 è arrivata una grande notizia.

Mohamed Ben Sulayem, Presidente della Federazione, ha appena confermato questa sera che l’arrivo dell’XI può essere realizzato in futuro.

“Ho chiesto al mio team della FIA di prendere in considerazione l’avvio di un processo per esprimere interesse per potenziali nuovi team per il Campionato del mondo di Formula 1”, Ha scritto senza fornire ulteriori dettagli.

Grazie a questo processo e quindi a un eventuale invito a presentare offerte potrebbe essere accettata l’undicesima squadra (o più) in Formula 1. Ovviamente, ciò deve essere fatto in coordinamento con la FOM e le squadre poiché un sistema che impedisce la diluizione del valore del campionato e del reddito è in vigore dalla firma degli accordi Concorde.

Tra gli interessati ci sono ovviamente Michael e Mario Andretti, ma il fascino attuale della F1 e le sue meccaniche di introiti e limiti di budget rendono lo sport più interessante rispetto a qualche anno fa. I produttori potrebbero essere interessati, come Porsche, senza un partner per il 2026, o anche Honda.