Formula 1 | Hamilton revient sur son silenzio meditique après Abu Dhabi

Lewis Hamil ha avuto un profitto nel mondo del reddito in lungo e in largo per il silenzio medico dopo il Grand Prix d’Abu Dhabi 2021, durant lequel la decisione dell’ex direttore del corso Michael Masi avait causa per il Grand Prix et, par conséquent, du titolo au di Max Verstappen.

Le Britannique explique ainsi qu’il a ressenti le besoin de se recentirer et de prendre ses distances temporairement avec les réseaux sociaux.

“La trêve a été un peu différente cette année,” un déclaré aujourd’hui le septuple champion du monde de F1 all’Expo Dubai 2020.

“C’était un peu fou. Abu Dhabi a été une période difficile, probablement pour nous tous. C’est une époque folle que le monde traverse et j’avais besoin de déconnecter.”

“Vous devez savoir, au cas où vous y songeriez, que s’éloigner des réseaux sociaux est une bonne ha scelto.”

“Tous ceux qui me suivent et me soutiennent m’ont manqué, mais j’avais besoin de me recentirer et de me reconcentrer.”

“J’étais en famille, en train d’essayer d’être le meilleur oncle possible, de me reconstruire, et maintenant je suis de retour au combat.”

Je suis là pour remporter ce huitième titolo

Si l’esperienza di Abu Dhabi fut très doulouureuse pour lui, Hamilton rappelle que l’on apprend égallement des défaites.

“Toute ma vie a été conditionnée par la gagne.”

“Je cours depuis 29 ans, je pense donc avoir cette mentalté qui me rend meilleur. Mais je pense que durant cette période, j’ai réalisé que ce n’était pas tout et que parfois on perd, ce qui vous fait grand.”

“Mon consiglio: n’ayez pas peur de l’échec. Vous le rencontrerez forcement sur votre chemin vers le succès.”

“Je suis maintenant revenu pour obtenir ce huitième titre, c’est pour ça que je suis là.”

A quelques jours du début de sa seizième saison en Formule 1, Hamilton se dit plus en form que jamais.

“J’essaie toujours d’être la meilleure version de moi-même. Nous vivons une époque folle et il est importante de rester concentré, d’être heureux et de faire de son mieux chaque jour.”

“Je pense ne jamais avoir été aussi sain et en form qu’aujourd’hui, je me sens plus concentré.”

“Je sais esattoment ce que je veux et comment y arriver. Ce n’est pas un chemin facile, mais je sais qu’ensemble, nous pourrons le faire.”