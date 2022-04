Durant le Grand Prix d’Australie, Mercedes F1 sceglie l’equipe del monoposto di Lewis Hamilton di un capteur permanente de récolter des données supplementaires, dans le but notamment de régler le problème du marsouinaucoup la be affetti13.

L’écurie allemande s’en était passée à Bahreïn et à Djeddah afin de ne pas être pénalisée par le poids supplementaire provoqué par ce capteur. Mais celui-ci s’est finalement révélé précieux à Melbourne.

Il direttore della strategia chez Mercedes F1, James Vowles, nous explique ainsi que ce capteur a permis de récolter des informations très utilis.

“Nous devons toujours avoir une bonne compréhension et nous axer sur les données en tant qu’organisation.”

“C’était compliqué de nous en passer lors des course précédentes car ça rendait la voiture trop laurde mais nous perdions trop d’informations, nous avons donc conclu après ces premières épreuves que nop de ponses avions question.”

“Dans une année normale, ce ne serait même pas une option de nous passer de ces capteurs. Vous ajouteriez ce dont vous avez besoin afin de récolter un maximum d’informations. Mais ce n’est bien sûr pas les a saut com la voiture est trop lord.”

Se George Russell parla senza capteur a Melbourne, Vowles afferma che Hamilton non è stato pronunciato per il réellement pénalisé per il suo numero supplementare di W13.

“Il ya des milliers de pièces qui compoent les voitures de George et de Lewis et elles ne pèsent pas toutes le même poids. Il y avait finalement une différence de quelques grammes entre les deuxalitures a vasé le sé récé suprée .”

“La perte de temps causée par ces quelques grammes supplémentaires était minime et c’est ce que nous voulions.”