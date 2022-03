Formula 1 | Haas F1 : ‘Plus de sourires’ in un week-end qu’en deux ans

Günther Steiner ha confermato che Haas F1 avait atteint ses objectifs les plus fous à Bahreïn. Le directeur de l’équipe admet que son team espérait un très bon résultat, sans s’attendre à une telle réussite, puisque Kevin Magnussen a bouclè la course cinquième.

“J’espérais que l’on begin bien la saison, mais on voulait surtout être compétitifs, et pour nous c’est vraiment génial” A déclaré Steiner à Djedda, dans un’intervista esclusiva per Nextgen-Auto.

Un tel résultat amène forcément une ambiance meilleur au sein de l’équipe, et il admet retrouver une joie de vivre chez tout le monde qu’il n’attendait plus : “Je crois qu’on a vu plus de sourires le week-end dernier que lors des deux années et demie précédentes!”

“L’ambiance est très bonne. Dans une équipe de course, c’est très facile d’avoir une bonne ambiance quand vous avez de bons résultats. C’est motivant, comme dans tous les autres sports, si de voussbon avez , tout est facile, et vous n’avez aucun problème à faire beaucoup d’heures.”

“Si vous avez de mauvais résultats, travailler de longues heures est un problème, mais si vous avez de bons résultats, ça n’en est pas un. Tout le monde est vraiment heureux.”

"Je pense que la voiture sera bonne sur tous les circuits, on doit juste s'assurer qu'on continue à la développer et si c'est le cas, on pourra garder despositions similaires.

Un développement aussi efficace que les top team?

Un développement qui sera justement la clé de voûte de l’équipe cette année. Quatrième force du plateau à Bahreïn, elle veut confirmer à Djeddah et après, et Steiner est persuadé que Haas F1 peut développer sa voiture aussi efficacia que la concurrence.

"Je pense que l'on peut développer la voiture comme tout le monde. Ceux qui feront un meilleur travail progresseront, mais on veut surtout bien comprendre la voiture pour lo développer dans la bonne direction,

"Nous n'avons pas fait beaucoup de test et de travail sur les réglages car nous avons eu beaucoup de problèmes en essais hivernaux. Je pense qu'elle an encore davantage à donner, mais nous allons la

Haas F1 pourra développer in monoplace grace au soutien de Ferrari, mais Steiner riduce al minimo la rivoluzione che rappresenta la succursale de l’usine a Maranello: “Non, le bâtiment n’aidera pas le développement, je suis content des gens qui travaillent dedans et qui aident au développement.”

“Nous utilisons la soufflerie de Ferrari depuis le début de Haas, depuis que nous avons lancé l’équipe et commencé à développer des voitures. Donc on connaît bien ce lieu, mais je ne pense pas à ti à que le le le une différence par rapport à avant.”