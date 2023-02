Formula 1 | F1 2023: segui in diretta la terza giornata di test in Bahrain

Il gruppo di F1 sta svolgendo i suoi tre giorni di test invernali in Bahrain e ve li lasciamo guardare insieme. Questo articolo verrà aggiornato dall’ultimo giorno di questi esami nel corso della giornata con lo sviluppo di eventi ed eventi.

Anche la tabella dei giri verrà aggiornata regolarmente, man mano che i piloti girano e migliorano i tempi. Parallelamente, carichiamo anche un video in diretta che non trasmette i test, ma in cui condividiamo tutte le informazioni e le immagini della diretta.

Siamo insieme per tre giorni dalle 8:00 alle 12:15 e dalle 13:15 alle 17:30 per ripassare tutti questi test.

Max Verstappen, Juanio Cho e Logan Sargeant hanno completato i loro test, quindi Sergio Perez, Valtteri Bottas e Alex Albon torneranno per la giornata rispettivamente alla Red Bull, Alfa Romeo e Williams.

sessione mattutina

7h50: Questa mattina, oltre a Perez, Cho e Sargent, abbiamo trovato Felipe Drugovic su Aston Martin. Il brasiliano è già stato in testa per metà di giovedì ed è probabile che si stia preparando a sostituire Lance Stroll per il Gran Premio del Bahrain della prossima settimana.

7h58: Ovviamente il tempo è perfetto in quest’ultimo giorno in Bahrain, quindi i piloti potranno operare in condizioni simili ai giorni precedenti.

8:00 bandiera verde! Quasi tutti i team sono sulla via del giro di installazione, ad eccezione di Haas e Mercedes, che hanno avuto una seconda giornata complicata.

8h02: George Russell scende in pista.

8h06: Nico Hulkenberg è sceso in pista, il che significa che tutte e 10 le squadre hanno effettuato almeno un giro di assetto

8h07: Fred Fasser ha rapidamente parlato con F1 TV: “Finora tutto bene, i test sono ancora intensi ma va bene. È difficile avere un’idea precisa perché non sappiamo cosa stanno facendo gli altri. Ma diciamo che abbiamo spazio per progredire. Noi almeno sei tra i primi 10!” ha scherzato.

8h08: bandiera rossa! Un relitto in pieno svolgimento. È caduto dalla Red Bull Perez.

8:09: bandiera verde! I detriti sono stati raccolti ei piloti potranno riprendere la rotta.

8h16: Hülkenberg, Russell, Drugovich, Pérez e Bottas sono in fila.

8h21: Solo Albon e Gasly non hanno fatto segnare un tempo, e Gasly finora ha fatto solo due giri.

8h27: Russell e Bottas sono già arrivati ​​a dieci giri questa mattina, mentre Drugovich, Hülkenberg e Albon ne hanno fatti 8. Solo Gasly è ancora fermo a due giri dalla fine.

8h33: Pierre Gasly è tornato in pista, insieme a Russell, Bottas e Leclerc.

8:37: Leclerc è terzo e Gasly quarto.

8h41: Pérez ora è al terzo posto, e ora è Nyck de Vries che ha percorso qualche chilometro, perché questa mattina ha guidato con le reti sonda, e la squadra si sta prendendo il tempo per smontarle.

8:42: A tu per tu Oscar Piastri! Arrivato al tornante, il pilota della McLaren è rimasto intrappolato nei dossi. Nessun danno alla MCL60, e il pilota resta in pista nonostante la gomma anteriore destra a terra.

8h46: Alex Albon ha completato 13 giri di installazione, quindi non ha ancora tempo.

8:48: Nota che Alpine ha uno spoiler posteriore completamente nuovo, proprio come uno spoiler Red Bull.

8h53: Russell ha fatto segnare il miglior tempo di 1’31.707 con le gomme morbide, un ottimo tempo a meno di un decimo dal migliore di ieri di Verstappen.

8h54: Gasly passa al secondo posto, appena davanti a Perez.

8h59: Perez, de Vries e Albon sono attualmente sulla strada giusta. Quest’ultimo ha finalmente fatto segnare il tempo e gira con gomme morbide. Il suo tempo deve avanzare rapidamente.

Programma alle 8:58