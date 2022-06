Formula 1 | Canada, EL1: Verstappen prende il comando davanti a Sainz e Alonso

In un contesto molto politico, sono iniziate le prime sessioni di prove libere del Gran Premio di F1 canadese. Già FIA ha annunciato misure per ridurre la caccia alle focene e rimbalzi nella monoposto 2022, che avranno un impatto sul lavoro, sull’assetto e sulle prestazioni apparenti di ciascuna squadra.

Abbiamo anche visto la Mercedes F1 aprire un grande punteggio sul pavimento di Lewis Hamilton, una soluzione che George Russell non ha nemmeno intrapreso. Prima dell’inizio del fine settimana, ha annunciato il sette volte campione del mondo Proverà una soluzione “estrema”. Per EL1 e EL2.

La sessione, il primo round di F1 a Montreal dal Gran Premio del Canada 2019, si è svolta inizialmente al sole, soprattutto in zone asciutte, con venti impressionanti. Il circuito Gilles Villeneuve è stato colpito ieri da forti piogge che hanno parzialmente allagato il corridoio del cratere.

Sergio Perez ha prima stabilito il benchmark con le gomme centrali a 1’16″5. Max Verstappen è migliorato in 1’15″799, poi ha accelerato quasi subito in 1’15″703. Perez ha ripreso il controllo in 1’15″660, mentre Esteban Ocon è tornato ai box con i freni fumanti. In effetti, sulla sua paletta anteriore destra è stato posizionato un sacchetto di plastica, impedendo qualsiasi raffreddamento.

Carlos Sainz ha poi fatto segnare il miglior tempo con le gomme morbide, con il tempo di 1’15″404, prima che Verstappen riprendesse il comando a 1’15″158, sempre con le gomme morbide. Charles Leclerc ha preso provvisoriamente il quarto posto.

Lance Stroll si è lamentato del problema della scalata, mentre Yuki Tsunoda, che partirà dal retro della griglia, ha colpito leggermente il muro con la ruota posteriore destra. La sessione è stata così seria che i piloti hanno potuto trarre vantaggio dalle loro nuove scoperte e nuove impostazioni, al fine di ridurre il rinculo e l’ampiezza.

Nonostante le lamentele per il rimbalzo della Red Bull, Verstappen ha mantenuto il miglior tempo davanti a Sainz, che si è lamentato delle gomme posteriori distrutte verso la fine del suo lungo periodo di media. Fernando Alonso è arrivato terzo con un ritardo nelle gomme centrali. È davanti a Perez e Leclerc, poi George Russell, Stroll, Hamilton, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo.

Il francese Pierre Gasly è primo in 11° posizione, davanti a Lando Norris e Alex Albon. Tsunoda precede Ocon e Alfa Romeos, mentre i piloti della Haas F1, Mick Schumacher davanti a Kevin Magnussen, mettono Nicholas Latifi in fondo alla classifica.