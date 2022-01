Formula 1 | Bilan de la stagione 2021: Aston Martin Mercedes

Aston Martin effettua il ritorno in Formula 1 nel 2021 après più la cinquantesima e l’assenza nella categoria reine, suite au rachat di Racing Point. Nel 2020, l’écurie base à Silverstone avait fait forte impression en remportant une course et en terminant quatrième du championnat des constructeurs, juste derrière McLaren. Le tout en ayant fait le choix de copyr la Mercedes de 2019 dans les grandes largeurs.

Sergio Perez remercié et parti chez Red Bull, c’est le quadruple champion du monde Sebastian Vettel qui a rejoint Lance Stroll au sein de l’écurie britannique. L’objectif annoncé en début de saison était de se battre à nouveau pour la troisième place du classement avec une monoplace très proche de celle de la saison précédente.

la stagione

Dès les premières course, les Aston Martin sont très loin du haut du classement et les objectifs sont rapidement revus à la baisse. Stroll et Vettel peinent à aller en Q3 et si le Canadien parvient à marquer quelques points à Bahreïn puis à Imola, on est tres loin des standards attendus avant le début de saison.

En difficile lors des premiers Grands, Vettel brille à Monaco en terminant cinquième et profite ensuite du caos de la fin de course de Bakou per ottenere une très belle deuxième place et the premier podium d’Aston Martin en F1. Un risultato bienvenu car à la régulière, l’équipe se bat pour les petits points et à la mi-saison, elle lutte davantage avec les Alpine et les AlphaTauri qu’avec les McLaren et les Ferrari qui roulent dansé unerie a cat

Vettel ottiene un nuovo podio sulla pista e termina la seconda volta in Hongrie, più un canto d’essence insuffisant in monoplace le voyait finalement squalificate de la course. Stroll était quant à lui dans le top 10 plus régulièrement que son coéquipier mais ne signait aucune performance majeure en 2021, devant se contenter d’une septième place a Monza et d’une sixième au Qatar’ comme meilleurs de lréults.

Aston Martin è una distanza privilegiata da Alpine e AlphaTauri nel secondo partito della stagione e nel retrouvée isolato e nel settimo vigore del plateau. Elle a même semblé achever la saison en roues libres, probabilità concentrée sur sa monoplace de 2022.

Bilan

Après les résultats probants de 2020, Aston Martin est tombée de haut en 2021 et a sûrement payé le prix de sa copy de la Mercedes de 2019, peinant à développer un concept vieillissant. Elle a tout de même obtenu un podium grâce à Vettel mais pourra commenter le trophée perdu en Hongrie qui aurait embelli un bilan bien terne dans l’ensemble.

Il va sans dire que l’écurie anglaise tenera de faire bien mieux en 2022 pour faire oublier une année aussi décevante. Notons d’ailleurs qu’Aston Martin a confirmé en ce début d’année le départ d’Otmar Szafnauer, son désormais ex director d’équipe, conséquence peut-être des résultats en dessous des attentes. Du côté des pilotes, Vettel et Stroll seront toujours là et si leur bilan personal n’est pas désastreux, Aston Martin espèrera sans doute davantage de coups d’éclats de leur part cette année.

Statistiche

— 7ème du championnat des constructeurs con 77 punti (4ème en tant que Racing Point con 195 punti nel 2020)



— Meilleur résultat en course : 2ème (1 victoire en 2020)



— 1 podio (4 nel 2020)



— Qualifica Meilleure: 5ème (1 pole en 2020)



— Classifica delle qualifiche: 10 Q1, 22 Q2, 12 Q3