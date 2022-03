Formula 1 | Aston Martin F1 : Qui pilotera il ‘désastre’ qu’est l’AMR22 a Djeddah?

L’Aston Martin F1 non ha fatto il bis nel pilote défendra ses couleurs aux côtés de Lance Passeggia nel fine settimana a Djeddah. Nico Hülkenberg, qui a sostituire Sebastian Vettel au pied levé à Bahreïn à cause du Covid-19.

“Je ne saurai pas avant jeudi ou vendredi si Seb pilote ou si c’est moi” un dichiarato Hülkenberg.

De son côté, il team principal dell’Aston Martin F1, Mike Krack, avait quelques symptômes légers di Vettel. En revanche, il ne sait pass si son pilote pourra être la temps, comme il le confiait hier : “honnêtement, je ne suis pas sûr à 100% des règles en Arabie saoudite, mais on l’espère.”

L’Aston Martin F1 non ha passato il primo weekend di incoraggiamento in Bahrein, con due eliminazioni in Q1 e un arrivo lointaine per Stroll e Hülkenberg. Ralf Schumacher ha chiesto la suite del progetto di Lawrence Stroll et se demande même si Vettel voudra revenir dans de telles condition.

“L’équipe a perdu le fil” a déclaré l’Allemand, qualificante l’AMR22 de “désastre. En F1, vous ne pouvez pas prendre beaucoup de gens et beaucoup d’argent, les mettre dans un pot, les remuer brièvement et espérer que quelque Choose de bien en sorte.”

Schumacher a connu un progetto à l’approche simile avec Toyota, entre 2005 et 2007, et rappelle que les investissements ne suffisent pas : “L’équipe voulait utiliser la méthode du bulldozer et cela n’a pas fonctionné chez Toyota non plus.”

Lawrence Stroll prend-il trop de place ?

Ralf Schumacher conferma l’impegno degli ingegneri e degli impiegati dell’Aston Martin per l’onnipresenza di Lawrence Stroll. Les rumeurs de paddock d’une ingérence du proprietaire dans le travail des dirigeants.

“J’entends que le proprietaire s’assoit à la table pour toutes les réunions en disant comment les choices devraient se passer. Si c’est vraiment le cas, ça va être très très difficile.”

Et Schumacher de ne pas épargner non plus Lance Stroll, battu en qualifiches par le revenant Hülkenberg: “Il doit se demander s’il ne devrait pas trouver un nouveau loisir. C’était très imbarazzante.”

Villeneuve accusa la McLaren: “Incroyable qu’ils se soient foirés”

L’autre équipe en grande hardé à Bahrein était McLaren, avec une course absolument catastrophique pour Lando Norris et Daniel Ricciardo. Jacques Villeneuve, commentatore per Canal+, ne comprend pas ce qui se passe du côté de Woking.

“Toute cette expérience, ces connaissances et ces compétences en design de voiture… c’est incroyable qu’ils se soient foirés à ce point” un déclaré le champion du monde 1997.

“J’avais moins d’attentes face à Aston Martin, qui a copié Mercedes pendant tant d’années qu’ils ont peut-être oublié comment dessiner leur propre voiture. Courir au sommet demande plus que de l’ambition et de l’ argent. La F1 è uno sport speciale, ce n’est pas juste du marketing et des marques.”