Formula 1 | 13e sur la griglia a Imola, Hamilton est furieux et déçu

Lewis Hamilton ha vinto il mal di testa nella Q2 a Imola con la Mercedes W13. Très énervé, furieux même dans son garage, il n’a fini qu’à la 13e position de cette séance de qualifica.

Il est clair que les problèmes sont loin d’être finis dans l’équipe championne du monde, d’autant plus que George Russell fait à peine mieux, 11e.

C’est la première fois depuis le GP du Japon en… 2012 qu’aucune Mercedes n’atteint la Q3 !

“Ce n’était pas une super séance, naturellement c’est décevant. Vous venez ici avec de l’optimisme et vous savez que tout le monde travaille très dur à l’usine, et les choices ne se se passent tout simplement. “

“C’est décevant. Je pense que nous avons sous-performé en tant qu’équipe aujourd’hui. Il ya des Chooses que nous aurions dû faire et que nous n’avons pas faites.”

“De toute façon nous travaillerons aussi dur que possible pour progresser dans la course sprint. Ça va être une course difficile, mais j’espère que la météo sera meilleure demain, et qui sait, peut-être latrance ques nous.”

“Chaque week-end est un sauvetage”, ha ammesso Hamilton.

Quant à la discussioni un peu houleuse avec Toto Wolff, il ajoute : “ce sont des trucs internes. Je préfère ne pas partager ça.”

Son coéquipier, Russell, a déclaré que Mercedes avait du mal à chauffer les pneus.

“Nous avons égallement vu cela en Australie.”

“Donc, c’était un peu dommage de voir comment les drapeaux rouges ont tout perturbé pour nous aujourd’hui. Mais s’il ya un week-end pour ne pas être là où on veut être, le week-end sprint est celui ” à choisir. Ce n’est pas idéal mais nous avons une chance de récupérer despositions demain.”