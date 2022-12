Ford GT MK IV, una bestia per la pista

Ecco la bestia. Ford la sta già descrivendo come la sua GT da pista più estrema mai costruita nelle proprie officine. Questa è la Ford GT MK IV sviluppata da Ford Performance e Multimatic, ed è ” La supercar radicalmente avanzata offre le massime prestazioni grazie al telaio, al gruppo propulsore e alle sospensioni unici. »

Quando si parla di supercar, il primo dettaglio che salta all’occhio è il motore, o powertrain come lo chiama Ford. Sotto il cofano di questa GT MK IV, il produttore di Detroit ha messo un motore EcoBoost biturbo da oltre 800 cavalli. Tutto questo, insieme alla sua trasmissione unica, al design aerodinamico e al telaio con passo più lungo, consente a Ford di offrire un livello di prestazioni molto elevato per i suoi futuri clienti che potranno utilizzarla solo in pista.

Ford GT MK IV, tracker molto limitato

“L’originale GT Mk IV non si fermava davanti a nulla per ottenere le massime prestazioni in pista, e la nuova Ford GT Mk IV fa lo stesso. Punta Mark Rushbrookedirettore globale di Ford Performance Motorsports. Con un livello superiore di ingegneria e prestazioni per gli sport motoristici, oltre a una carrozzeria in fibra di carbonio completamente nuova, funzionale e sbalorditiva, la MK IV è il modo migliore per dire addio alla terza generazione di questa supercar.. »

In termini di produzione, la Ford GT MK IV, che rende omaggio alla vittoria di Dan Gurney e AJ Foyt nella 24 Ore di Le Mans del 1967 su GT40 MK.IV, sarà prodotta in soli 67 esemplari al costo di 1,7 milioni di dollari (circa 1,6 milioni di euro). Tutto sarà prodotto negli stabilimenti di Multimatic a Markham, Ontario.

Ford ha annunciato che i clienti saranno selezionati durante il primo trimestre del 2023, mentre le prime consegne avverranno alla fine del prossimo autunno.

