Ford è stata condannata a pagare 1,7 miliardi di dollari dopo la morte della coppia

Sebbene non sia raro vedere risarcimenti superiori a $ 1 milione in incidenti stradali, l’importo assegnato in questo caso è uno dei più alti mai visti.

Al termine di questa sentenza, emessa venerdì da una giuria popolare della contea di Gwinnett e riportata da diversi giornali statunitensi, Ford ha annunciato domenica, al Wall Street Journal, la sua intenzione di impugnare questa decisione “che non è supportata da prove” secondo il produttore.

Alla domanda dell’AFP, Ford non ha risposto immediatamente.

Il camioncino F-250 Super Duty di Melvin e Foncelle Hill si è ribaltato dopo una gomma forata durante la guida su un’autostrada vicino a Americas, Georgia. Il tetto dell’auto ribaltato era crollato, schiacciando la coppia in cabina.

A seguito di questo incidente, i figli della coppia hanno intentato una causa e hanno accusato Ford di un difetto nel design di questo modello, che, secondo documenti citati dai media americani, sarebbe stato coinvolto in decine di altri incidenti simili.

Durante il processo di tre settimane, gli avvocati di Ford hanno citato diversi studi di progettazione e sicurezza che hanno affermato che il tetto era abbastanza forte da resistere a un tale impatto.

Ma la giuria ha comunque ritenuto responsabile l’azienda Dearborn (Michigan), che, secondo i documenti in archivio, ha realizzato circa 5,2 milioni di copie di questo modello, dal 1999 al 2016, prima che il tetto fosse cementato, dal 2017.

La busta di 1,7 miliardi di dollari corrisponde ai cosiddetti danni punitivi, che vanno oltre l’ingiustizia della vittima o delle vittime e sono destinati a punire il comportamento dell’autore.

Sono spesso proporzionali alle capacità finanziarie della persona o entità in questione.

Giovedì, la stessa giuria ha condannato separatamente le catene di manutenzione Ford e Pep Boys (per aver installato il set di pneumatici sbagliato) per aver pagato $ 24 milioni di danni ai figli della coppia Hill, a titolo di risarcimento.