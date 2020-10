Focolaio Covid a Nocera Inferiore: il liceo scientifico non chiuderà

Focolaio Covid a Nocera Inferiore, nessuna ripercussione per il liceo scientifico che resterà aperto dopo la sanificazione di ieri

Arrivano aggiornamenti relativi al focolaio Covid a Nocera Inferiore, circoscritto al reparto di Medicina dell’ospedale Umberto I.

Nella mattinata di ieri era emerso un collegamento tra uno studente e una delle persone risultate positive al nocosomio nocerino. In seguito, un ulteriore caso Covid-positivo si era registrato tra gli addetti alla segreteria del Nicola Sensale.

Tuttavia, dopo l’intervento di sanificazione eseguito nel pomeriggio di ieri, è stata scongiurata la chiusura totale dell’istituto. La rassicurazione è arrivata dal sindaco Manlio Torquato, che ha incontrato la dirigente Elvira D’Ambrosio. «Al momento la situazione non richiede la chiusura del plesso per ragioni sanitarie, né la riorganizzazione delle attività».

Tavolo tecnico per la gestione dell’emergenza

Oggi intanto si è tenuto il tavolo tecnico di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza Covid. La riunione si è svolta al Comune di Nocera Inferiore, alla presenza del sindaco, degli assessori Federica Fortino e Mario Prisco, del presidente della Commissione Sanità Vincenzo Stile, del Comandante della Polizia Locale e del dirigente della Protezione Civile.

L’incontro è servito per definire l’attività di controllo sull’accesso alle scuole e sulla chiusura dei locali. La Protezione Civile comunale e le altre associazioni affiancheranno la Polizia Locale e le forze dell’ordine.

L’attività riguarderà in particolar modo i plessi Solimena e Marrazzo di via Iodice, per i quali si sono levate nei giorni scorsi numerose proteste dei genitori. Il primo cittadino ha dunque richiesto fattiva collaborazione agli stessi dirigenti scolastici, alunni e genitori, per evitare il ripetersi dei disagi.