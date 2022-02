Florent Pagny furieux contre Amel Bent, qui aurait triché lors de la prima soirée d’auditions à l’aveugle de «The Voice»

Ce samedi soir dans « The Voice », Florent Pagny a été très contarié par le comportement d’Amel Bent.

Ça samedi 12 février, « La voce » Francia faisait son grand retour sur TF1. Mais alors que la saison dernière, c’est plutôt avec Vianney qu’Amel Bent se chamaillait, cette fois, c’est Florent Pagny que la chanteuse a contrarié.

Lors de la prestation de Maestrina, une jeune femme de 21 ans, Amel Bent a été la première à se retourner, suivie de Florent Pagny. Mais ce dernier a tout de suite déchanté lorsqu’il a remarqué qu’il avait été bloqué… encore une fois ! « T’as pas le droit », un alors lancé Florent à Amel, en colère.

Et sa colère fut justifiée, puisqu’Amel avait déjà bloqué Florent une fois dans la soirée. À la fin de la prestation de Maestrina, ils se sont expliqués : « Pourquoi tu m’as rebloqué toi ? T’as pas le droit de me bloquer deux fois», s’est exclamé l’interprète de « Savoir aimer ». Amel s’est défendue en évoquant une « nouvelle règle », qui lui permet de bloquer plus d’une fois. « Je la voyais bien dans ton équipe aussi c’est pour ça que je t’ai bloqué», at-elle ajouté. Un acte qui n’a vraiment pas plu à Florent, qui est passé à côté d’un grand talent!