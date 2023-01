Florent Bagni “Crazy” di Vanessa Paradis, ricordato un parente

persone e re

Prima di incontrare Azucena, la donna della sua vita, Florent Bagni ha avuto un’appassionata storia d’amore con Vanessa Paradis. Una relazione breve ma potente.

In attesa del suo grande ritorno sulle scene il prossimo giugno, Florent Bagni è stato protagonista di un documentario inedito trasmesso su TF1 domenica 1 gennaio. Archivi di foto e video personali, testimonianze di amici e collaboratori… Il documentario diretto da Michel Jankielvez ripercorre la carriera del cantante, proprio nel momento in cui sta per tornare, dopo un anno di lotta contro il cancro.

Se la moglie dell’artista occupa un posto privilegiato in questo documentario, viene citata un’altra donna che ha preso parte alla vita di Florent Bane: Vanessa Paradis, che è stata sua compagna tra il 1989 e il 1991. I due interpreti hanno vissuto un vero colpo di fulmine sul set di un musical in Florida, nel 1988. Ma ci sono voluti alcuni mesi perché questo colpo di fulmine si materializzasse.

« Scendo una mattina, arrivo in camera sua e lì ho le allucinazioni, vedo la faccia di Vanessa Paradis. Sono imbarazzato perché me ne vado L’attore Jean-Pierre Lestau ricorda nel documentario che Partita di Parigi è stato in grado di visualizzare in anteprima. Poi quest’ultimo ha vissuto con il cantante in una casa a Nogent-sur-Marne. Per quest’ultimo, era suo amico. Totalmente pazzo Scritto da Vanessa Paradis e viceversa.

“Ha visto qualcosa di terribile.”

Dopo essere stati vessati dai paparazzi, gli innamorati sono costretti a lasciare la casa per stabilirsi insieme in un appartamento parigino. Lì salutano regolarmente il loro gruppo di amici. Ma le vessazioni mediatiche non si fermano e Florent Bagni decide di rispondere con il titolo “Presse qui roue”. I media arrabbiati lo hanno boicottato, il cantante vede che la sua carriera si è fermata e le sue entrate stanno diminuendo, è uno sprecone…

Deve poi affrontare un conguaglio fiscale, proprio nel momento in cui il suo rapporto con Vanessa Paradis si deteriora. Il cantante finisce per lasciarlo durante l’estate del 1991, dopo due anni e mezzo di relazione. romperlo Fa male “, ammette Jean-Pierre Loustau. ” Ha visto qualcosa di terribile. Oltre a questa separazione, Florent Bagni vede che alcuni suoi amici gli stanno voltando le spalle.

Con l’aiuto di pochi fedeli amici, in particolare Cade Murat, conosciuto all’epoca, Florent Bagni ha scalato il pendio dopo aver conosciuto Azucena nel 1993. A distanza di quasi trent’anni, quest’ultimo è ancora il suo miglior alleato, soprattutto nella lotta contro cancro.