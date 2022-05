Florent Bagni, che ha il cancro, dà la sua notizia con un po’ di umorismo: ‘Non ti ho obbligato a Netflix’

Il cantante Florent Bagni, che lo scorso gennaio aveva annunciato di avere un cancro ai polmoni, pubblica la sua notizia sui social. Circa 3 mesi dopo l’inizio del trattamento, tradotto “Sapere come ti piace” un Il viso era magro e non aveva capelli. Tuttavia, ha voluto rivolgersi ai suoi abbonati e presentarlo Newsletter: “Buongiorno Tutti loro, vengo a darvi un po’ delle mie notizie. Ho notato che non ero sui social, quindi non ho forzato una serie Netflix sul mio trattamento e sulla mia storia, ma ora che ci sei dietro, visto che ho solo una chemio, posso dirti che sto bene . Quindi sì, ho cambiato un po’ il mio look, necessariamente un po’, perché è la terapia che lo vuole. Ma va bene, mi ci abituerò e passerà”.

Un tumore a forma di kiwi si è trasformato in una noce

Basato su Da seguire: Il protocollo funziona bene. Dalle prime due chemio immunoterapie, il mio tumore delle dimensioni di un kiwi si è trasformato in una noce. Quindi tutto dopo di cheAbbiamo inviato molta radioterapia e chemioterapia più intensa. Quando tutto questo sarà un po’ interiorizzato, potremo saperne di più sui risultati, ma siamo molto fiduciosi. È andata molto bene perché ero un buon assistente medico, la mia dolce metà e i miei figli”.

Migliaia di messaggi e testimonianze d’amore

Anche il cantante ha voluto rendergli omaggio fan: Poi c’è il fenomeno della sincronizzazione con queste migliaia di messaggi e testimonianze di amore, sostegno e buoni sentimenti. Penso che mi abbia anche aiutato a contribuire a permettermi di tramandare questa storia in questo modo. (…) Finirò la mia chemio e poi diventerò più forte, più pieno e se tutto va bene ci incontreremo di nuovo l’anno prossimo al round 61.Merci Ancora per tutto quello che mi hai mandato. E ci incontriamo molto presto.“