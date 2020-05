Dopo le immagini sul web del del fiume Sarno post quarantena, Unic Italia – Concerie Italiane scrive agli organi competenti per ricordare l’impegno del polo conciario contro l’inquinamento

Dopo le immagini del fiume Sarno, inquinato subito dopo il periodo di quarantena, Unic Italia scrive al Ministero dell’Ambiente e alla Presidenza della Regione Campania. Una comunicazione a firma del direttore Bacchi che mette, nero su bianco, la stanchezza del polo conciario di Solofra di essere il capro espiatorio di un problema, quello dell’inquinamento del fiume, complesso e delicato.

Lo stato degradato del fiume Sarno non è una novità, ma un problema ben conosciuto da decenni, tanto è vero che è stato oggetto di diverse inchieste parlamentari, seppur mai risolto.

“Le concerie – scrive il direttore – sono le prime a volere che sia trovata una soluzione definitiva a questo problema per motivi sia di responsabilità ambientale, sia etici ed economici, essendo esse, come ancora in questa occasione, ripetutamente e ingiustamente additate come “capro espiatorio” di una situazione che non dipende affatto dall’industria conciaria ed è causata esclusivamente dall’inadeguatezza delle reti fognarie civili e dalla mancanza di collettori e depuratori a valle del polo conciario.

I conciatori del distretto solofrano, con l’associazione nazionale UNIC – Concerie Italiane, hanno chiesto al Ministero dell’Ambiente, alla Presidenza della Regione Campania e a tutte le altre autorità preposte, di incrementare i controlli volti a reprimere le condotte illecite.

La verità – continua il direttore di Unic – è che oggi il distretto solofrano è una delle poche realtà locali che dispone di un complesso depurativo, caratterizzato da un doppio passaggio in impianti di trattamento che si integrano tra loro, ossia quello di Solofra e quello di Mercato S. Severino, il che, dal punto di vista ambientale, rappresenta una condizione di maggior tutela”.

Intanto, il polo conciario che vede al suo interno 150 aziende e 2.000 addetti, con un fatturato annuo di 500 milioni di euro, di cui oltre il 75% destinato all’export, inizia a fare i conti con l’impatto negativo del Covid-19.

Per quest’anno è previsto una perdita di fatturato stimata tra il 40-50%.

Le aziende solofrane sono nella filiera internazionale dell’area pelle e sono sinonimo di garanzia e qualità, operano sul mercato nazionale, europeo, dell’Estremo Oriente e degli Stati Uniti, rifornendo i più importanti brand internazionali del settore fashion.

