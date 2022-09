Fire Emblem Engage, Zelda Tears of the Kingdom, …: toutes les annonces du Nintendo Direct

Martedì pomeriggio, la società giapponese ha trasmesso un nuovo Nintendo Direct, un’opportunità per annunciare le imminenti uscite di giochi Switch per la fine dell’anno e l’inizio del prossimo anno. Torna agli annunci principali.

Coinvolgimento con Fire Emblem (Switch)

Il Nintendo Direct ha iniziato ad annunciare una nuova puntata della serie Fire Emblem. “Engage” è il titolo della prossima puntata importante del franchise, che è ancora in fase di sviluppo da parte dello studio Intelligent Systems. Il titolo introdurrà una nuova storia, una presentazione rivista e nuove idee. Il trailer mette in evidenza il potenziale per i nuovi eroi di utilizzare i poteri degli avatar della serie. L’uscita di Fire Emblem Engage è prevista per il 20 gennaio 2023.

Project Zero: Le Masque de l’Eclipse Lunaire (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

La licenza Project Zero offrirà una versione modificata di Episode 4. The Mask of the Lunar Eclipse è stato rilasciato alla fine degli anni 2000 su Wii e fino ad allora non era stato rilasciato al di fuori del Giappone. Il gioco horror ci permetterà di incarnare molti personaggi in una versione potenziata che offre alcuni bonus. Il titolo uscirà all’inizio del 2023.

Octopath Traveller II (Switch, PS4, PS5)

Poco più di quattro anni dopo l’uscita di Octopath Traveler, abbiamo appreso che Square Enix avrebbe ottenuto un sequel. Questo secondo gioco ci immergerà nella storia di otto nuovi personaggi che alla fine si uniranno. Il titolo sarà ancora realizzato nello stile HD-2D utilizzato da Square Enix sin dal primo gioco Octopath Traveller II è già fissato per il 24 febbraio.

L’ultima linea di streak line della barra della frequenza cardiaca (PS4, Switch)

Dopo diversi avvincenti episodi ambientati intorno al 3DS e una visita alle sale giochi giapponesi, la licenza Theaterrhythm è tornata per presentare un nuovo episodio incentrato su Final Fantasy. “Final Bar Line” sarà un gioco ritmico che ci permetterà di riprodurre molta musica dalla licenza di Final Fantasy. Il titolo offrirà 400 brani già pronti e molto altro nel DLC. Theatrhythm Final Bar Line sarà disponibile il 16 febbraio.

Seasons Story: Una vita meravigliosa (Switch)

Alcuni ricorderanno Harvest Moon: A Wonderful Life, un gioco uscito negli anni 2000 su Gamecube e PS2. Il titolo tornerà l’anno prossimo in una versione rivista. Come altri episodi della licenza, questo è un gioco di simulazione agricola in cui dovremo sviluppare la nostra fattoria e prenderci cura dei nostri animali.

Pikmin 4 (commutatore)

La licenza di Pikmin riceverà un quarto gioco l’anno prossimo. Shigeru Miyamoto ha menzionato l’esistenza di questo quarto episodio già nel 2015, ma il gioco non è stato discusso da allora. Scoperto da un teaser che non mostra quasi nulla, Pikmin 4 dovrebbe offrire controlli rielaborati.

Atelier Ryza 3: L’alchimista della fine e la chiave segreta (PC, PS4, PS5, Switch)

La serie Atelier continua a introdurre nuovi titoli. Dato il successo degli episodi incentrati sulle avventure di Ryza, non sorprende vedere la terra dell’Episodio III. L’Alchimista è tornato con i personaggi dei giochi precedenti per una nuova storia. Il trailer annuncia 11 personaggi giocabili e nuove meccaniche di combattimento ed esplorazione. Atelier Ryza 3 sarà disponibile dal 24 febbraio 2023.

Il ritorno di Kirby in Dreamland Deluxe (Switch)

Dopo aver rilasciato diversi giochi quest’anno, la licenza di Kirby offrirà presto anche una versione rimasterizzata di un episodio di Wii: Return to Dream Land. La piattaforma e il gioco d’azione saranno migliorati in 2D con alcune nuove funzionalità come la nuova trasformazione di Kirby e nuovi minigiochi. Il ritorno a Dream Land Deluxe sarà disponibile il 24 febbraio 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch)

Il sequel The Legend of Zelda: Breath of the Wild rivela finalmente maggiori informazioni dopo mesi di attesa. Il misterioso breve trailer ci fa vedere Hyrule dal cielo e i nuovi poteri di Link. Finalmente conosciamo il titolo del gioco, così come la sua data di uscita. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio 2023.

Annunci e altre date:

Ne servono due per arrivare su Switch il 4 novembre.

Tunica uscirà su Switch il 29 settembre.

Il remake di Front Mission 1 arriverà a novembre, seguito dal secondo gioco nel 2023 e da un remake del terzo gioco successivo.

Rune Factory 3 riceverà una versione “speciale” nel 2023.

Harvestella, il gioco di simulazione agricola di Square Enix, arriverà il 4 novembre. L’offerta è già disponibile.

Detective Chief Archives: RAIN CODE, il nuovo gioco dei creatori di Danganronpa, previsto per la primavera del 2023.

Resident Evil Village arriverà su Switch in versione cloud a partire dal 28 ottobre, e Resident Evil 2 e 3 seguiranno alla fine dell’anno.

Sifu uscirà su Switch l’8 novembre.

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion è prevista per il 13 dicembre.

Shoot ‘em up Radiant Silvergun è ora disponibile su Switch.

Tales of Symphonia Remastered arriverà su Switch, Xbox e PS4 all’inizio del prossimo anno.

Aggiornamenti del titolo già disponibili:

La seconda ondata del pass di espansione di Xenoblade Chronicles 3 arriverà il 14 ottobre.

Splatoon 3 presenterà un nuovo evento Splatfest dal 24 al 26 settembre.

Mario Strikers: Battle League Football introdurrà un nuovo aggiornamento gratuito durante questo mese, questo aggiunge due personaggi (Pauline e Diddy Kong), un nuovo stadio e nuove attrezzature.

Mario Kart 8 Deluxe introdurrà una nuova ondata di piste nell’inverno del 2022.

La modalità Nintendo Switch Sports Golf sarà disponibile gratuitamente nell’inverno 2022.

Diversi titoli verranno aggiunti al catalogo Nintendo 64 per Nintendo Switch Online nel 2022 e nel 2023 (Pilotwings 64, Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080p Snowboarding, Excitebike 64 e Goldeneye 007 ). )

_

