Fino a -71% del prezzo di abbonamento

Il servizio VPN più popolare è tornato di nuovo. Oggi il servizio offre sconti significativi su tali pacchetti a prezzi bassi che sono già stati applicati, ma durante un evento aziendale.

Il VPN La più in voga al momento è composta per questa volta da 3 modalità: base, avanzata e assoluta. Il primo fornisce l’accesso a una VPN oltre alla protezione antivirus e ad un ad blocker, il secondo fornisce anche un gestore di password e il terzo aggiunge 1 TB di spazio di archiviazione online. Devi anche fare affidamento su opzioni avanzate di base come l’attivazione di una rete mesh o persino la protezione dalle minacce. Tutto è servito Ottimi prezzi oggi.

Che cos’è fondamentalmente NordVPN?

Le app desktop e mobili sono abbastanza buone

Ottime velocità grazie al protocollo NordLynx

Servizio post vendita affidabile ed efficiente

Gestore password e archiviazione cloud opzionale

oggiE il NordVPN offre il suo abbonamento di due anni con tre mesi in più gratuitamente 67,23 € o 2,49 € al meseE il -68% in totale.

Puoi anche scegliere i seguenti pacchetti in vendita, incluso un componente aggiuntivo per la gestione delle password e un cloud ultra sicuro da 1 TB:

Stella VPN

NordVPN è di gran lunga il servizio VPN più popolare sul mercato e anche uno dei nostri migliori servizi di confronto. Che sia in TV o sul web, ne hai già sentito parlare. È il servizio VPN più conosciuto finora, ma la sua reputazione non è stata usurpata, poiché è anche uno dei più efficaci. Innanzitutto, la sua interfaccia non potrebbe essere più semplice e completa, non appena viene avviata l’applicazione, viene visualizzata una mappa del mondo. Basta camminare e fare clic sul prefisso internazionale per connettersi, ci sono più di 60 server con più di 5400 server.

L’altro suo punto di forza riguarda le sue prestazioni con velocità eccellenti e ping altamente controllati a seconda del paese a cui ti stai connettendo, anche se non ti aspetti miracoli dall’altra parte del mondo. Qualunque sia l’uso, Nord VPN è straordinariamente reattivo allo sforzo sia per lo streaming di video da piattaforme VOD (Netflix, Prime Video, Disney+, ecc.) o per il download in P2P. Tutto ciò è arricchito dall’uso del protocollo di rete NordLynx, uno dei migliori protocolli di rete sul mercato ed esclusivo di NordVPN. Dovresti anche fare affidamento su un blocco degli annunci molto efficace e un’impostazione DNS privata per avere maggiore riservatezza.

È possibile accedervi ovunque su desktop e dispositivi mobili

È possibile accedere a NordVPN sulla maggior parte dei dispositivi tramite Windows, Android, macOS, iOS, Linux o persino Fire TV. Anche le estensioni del browser su Chrome o Firefox sono pratiche per evitare l’installazione di software sul tuo computer. Le applicazioni desktop e mobili hanno subito molte modifiche e componenti aggiuntivi per rendere più piacevole la navigazione e migliorare le prestazioni.

È bello sapere che NordVPN è una di quelle VPN che ha una politica di trasparenza abbastanza completa, soprattutto per quanto riguarda la conservazione dei dati. Il servizio ha utilizzato quattro società di revisione indipendenti per confermare la propria politica sulla privacy: I dati degli utenti non vengono archiviati se condivisi con terze parti.

Per saperne di più, sentiti libero di leggere Recensione completa di NordVPN.

VPN ovviamente, ma non solo…

NordVPN non è solo una semplice VPN, almeno se guardiamo agli altri servizi che il brand ha sviluppato parallelamente alla sua rete virtuale. Innanzitutto, c’è NordPass, un gestore di password altamente efficiente che centralizza e organizza facilmente tutte le tue password e informazioni personali, il tutto tramite un’app dedicata. Un concorrente diretto di Dashlane o 1Password.

L’altro servizio si chiama NordLocker ed è uno strumento per proteggere tutti i tuoi dati digitali archiviati localmente sul tuo computer e sul cloud da 500 GB che rendi possibile. La condivisione tra i tuoi dati on-premise e cloud avviene tramite un’app dedicata e i trasferimenti sono molto veloci. È un sistema come Onedrive o Dropbox ma protegge anche i tuoi dati archiviati sui tuoi computer.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.