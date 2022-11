Finalmente Netflix ti consente di catturare gli squatter

Il gigante dello streaming sta ponendo maggiore enfasi sulla fine della condivisione degli account. Sarai ora in grado di forzare la separazione dei conti secondari.

Netflix sta comunicando un po’ di più con gli utenti per incoraggiarli a smettere di condividere l’account. Da martedì 15 novembre, i titolari di account possono separare gli account secondari che hanno accesso al loro abbonamento.

Intitolata “Gestisci accesso e dispositivi”, l’opzione può essere impostata nella scheda “Sicurezza e riservatezza”, che si trova direttamente nelle impostazioni dell’account del proprietario. Una volta nel percorso, l’utente può vedere tutti i dispositivi che stanno utilizzando o hanno utilizzato l’abbonamento.

Per qualche strana ragione, Netflix sostiene che lo scopo principale della funzione è aiutare a correggere alcuni bug. Ad esempio, accedi al tuo account sul computer di un amico e dimentichi di disconnetterti quando esci. La condivisione dell’account non è menzionata.

Tuttavia, questa nuova opzione rappresenta un nuovo passo nella creazione di una tassa aggiuntiva se partecipi. In altre parole, Netflix offre ai titolari di un abbonamento la possibilità di ripulirsi. Come promemoria, la piattaforma aumenterà i suoi prezzi per tutti i conti cointestati Dal 1 gennaio 2023.

