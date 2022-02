Fin de la course aux Oscars pour la Belgique, il film “The Power of the Dog” en tête avec 12 nomination : découvrez les nominations dans les principalis categorie

Il film “The Power of the Dog” di Jane Campion, avec en vedette Benedict Cumberbatch dans il ruolo di un cowboy tourmenté, part en tête de la course pour la 94e edizione degli Oscar con 12 nominations au total, an annoncé mardi l’ Académie qui remet les prestigieux prix.

Western sombre et psychologique, “The Power of the Dog” est notamment en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleurs second rôles féminin (Kirsten Dunst) et canculin, où il parvient de cin sur à aligner total ( Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee).

Encore plus remarquable, sa réalisatrice, la neozelandese Jane Campion, tra la storia e la prima donna che ha ricevuto due nomination per l’Oscar du meilleur réalisateur, 28 ans dopo “La Leçon de piano”.

“The Power of the Dog” è stato pubblicato per la prima volta in un’opera spaziale con un grosso budget “Dune” (dix nomination) di Denis Villeneuve, snobé cette année en tant que réalisateur par l’Académie des Oscars.

Viennent ensuite avec sept nominations “Belfast”, plongée en noir et blanc dans l’enfance di Kenneth Branagh al cuore delle violenze nord-irlandesi della fin des années 1960, à égalité avec le remake del film musical “West Side Story” maître Steven Spielberg. Les deux réalisateurs sont en lice dans leur catégorie.

Gli Oscar si terranno il 27 marzo a Los Angeles nel tradizionale Dolby Theatre situato sull’Hollywood Boulevard.

Fin de la course aux Oscars pour la Belgique

“Un monde”, premier long métrage de la Belge Laura Wandel, et “T’es morte Hélène”, court métrage du réalisateur belge Michiel Blanchart, n’ont pas été retenus parmi les nommés pour la 94e cérémonie des Oscar Les nominations ont été dévoilées mardi par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. “Un monde” espérait pouvoir continue sa course dans la catégorie “Meilleur long métrage international”. Quant au court métrage “T’es morte Hélène”, il espérait pouvoir concourir dans la catégorie “Live Action Short Film”.

Explorant la problématique du harcèlement scolaire, “Un monde” avait fait feeling lors de sa présentation en juillet dernier au Festival de Cannes. Sulla Croisette, l’avait été récompensa du prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la sezione “Un Certain Regard”, centro sui cinéastes emergenti.

De son côté, “T’es morte Hélène” racconta l’histoire de Maxime, un jeune homme en quête de stability qui est fanté par le fantôme de sa petite amie Hélène, décédée il ya peu. Le court métrage fera l’objet d’une Adaptation en long métrage aux Etats-Unis.

– Film di Meilleur –

“Belfast”

“CODA”

“Non guardare in alto: Deni Cosmique”

“Guida la mia auto”

“Duna”

“La Metodo Williams”

“Pizza alla liquirizia”

“Vicolo da incubo”

“Il potere del cane”

“Storia del lato ovest”

– Meilleur realizzatore –

Kenneth Branagh, “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi, “Guida la mia macchina”

Paul Thomas Anderson, “Pizza alla liquirizia”

Jane Campion, “Il potere del cane”

Steven Spielberg, “West Side Story”

– Attore Meilleur –

Javier Bardem, “Essere i Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “Il potere del cane”

Andrew Garfield, “tick, tick … BOOM!”

Will Smith, “Il metodo Williams”

Denzel Washington, “La tragedia del Macbeth”

– Meilleure actrice –

Jessica Chastain, “Dans les yeux de Tammy Faye”

Olivia Colman, “La figlia perduta”

Penelope Cruz, “Madres Paralelas”

Nicole Kidman, “Essere i Ricardos”

Kristen Stewart, “Spencer”

– Meilleur acteur dans un secondo ruolo –

Cerve Ciaran, “Belfast”

Troy Kotsur, “CODA”

Jesse Plemons, “Il potere del cane”

JK Simmons, “Essere i Ricardo”

Kodi Smit-McPhee, “Il potere del cane”

– Meilleure actrice dans un secondo ruolo –

Jessie Buckley, “La figlia perduta”

Ariana DeBose, “West Side Story”

Judi Dench, “Belfast”

Kirsten Dunst, “Il potere del cane”

Aunjanue Ellis, “La Méthode Williams”

– Meilleur film internazionale –

“Drive My Car” (Giappone)

“Fuggire” (Danimarca)

“La Main de Dieu” (Italia)

“L’école du bout du monde” (Bhoutan)

“Julie (en 12 chapitres)” (Norvège)

– Meilleur film d’animazione –

“Encanto: la fantastica famiglia Madrigal”

“Fuggire”

“Luca”

“Les Mitchell contro le macchine”

“Raya e il drago di Dernier”

– Meilleur documentario –

“Ascensione”

“Attica”

“Fuggire”

“Estate dell’anima”

“Scrivere con il fuoco”

– Meilleur scenario originale –

“Belfast”

“Non guardare in alto: Deni Cosmique”

“La Metodo Williams”

“Pizza alla liquirizia”

“Julie (en 12 capitoli)”

– Meilleur scenario adattato –

“CODA”

“Guida la mia auto”

“Duna”

“La figlia perduta”

“Il potere del cane”

– I film hanno sei nomination e più –

“Il potere del cane” – 12

“Duna” – 10

“Belfast” – 7

“West Side Story” – 7

“La Méthode Williams” – 6